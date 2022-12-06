Про це повідомило місцеве видання Digi24.
Небезпечну знахідку виявлено близько 11:00 ранку за місцевим часом. Видання заявило, що на місце події скерували поліцію. За даними джерела, правоохоронці будуть убезпечувати територію.
Також на місці перебувають піротехнічні групи для проведення конкретних перевірок.
“Групи вибухотехніків виїхали до посольства України сьогодні після дзвінка на лінію 112, в якому йшлося про те, що отримано кілька підозрілих конвертів. Піротехніки розпочали стандартну процедуру їх дослідження. Після проведення піротехнічного контролю буде зрозуміло, чи потрібно їх вилучати та безпечно транспортувати”, — йдеться у повідомленні.
- В Іспанії у поштовому відділенні виявили ще три конверти з очима тварин. Пакунки було адресовано дипломатичним установам України.
- До цього в Іспанії поліція заявляла, що пакунки з вибуховими речовинами надсилали з міста Вальядолід, що на півночі країни.
- 30 листопада у Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.
- Прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу надіслали лист із вибухівкою. Таку ж “посилку” отримало іспанське оборонне відомство та база військово-повітряних сил.