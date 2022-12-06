У Бухаресті (Румунія) українське посольство отримало два підозрілі предмети. Їх виявили у дипломатичній установі сьогодні вранці.

Про це повідомило місцеве видання Digi24.

Небезпечну знахідку виявлено близько 11:00 ранку за місцевим часом. Видання заявило, що на місце події скерували поліцію. За даними джерела, правоохоронці будуть убезпечувати територію.

Також на місці перебувають піротехнічні групи для проведення конкретних перевірок.

“Групи вибухотехніків виїхали до посольства України сьогодні після дзвінка на лінію 112, в якому йшлося про те, що отримано кілька підозрілих конвертів. Піротехніки розпочали стандартну процедуру їх дослідження. Після проведення піротехнічного контролю буде зрозуміло, чи потрібно їх вилучати та безпечно транспортувати”, — йдеться у повідомленні.