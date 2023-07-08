Станом на ранок 8 липня у Середземному морі російські окупанти утримують на бойовому чергуванні до 8 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, ракетоносії – відсутні.

Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії також відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 6 суден;

до Чорного моря – 16 суден, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 500-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували вже понад 233 тисячі окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.