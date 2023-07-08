Джерело: ВМС ЗСУ.
Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, ракетоносії – відсутні.
Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії також відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 6 суден;
- до Чорного моря – 16 суден, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор.
У ВМС ЗСУ наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, що в Україні триває 500-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували вже понад 233 тисячі окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.
Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
- Російські окупаційні війська обстріляли місто Лиман на Донеччині. Загинуло щонайменше 6 осіб, ще декілька зазнали поранень.
- Протягом доби російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого поранень зазнали мирні мешканці.
- Вночі 8 липня російські окупаційні війська атакували Україні ударними дронами. Було збито 5 БпЛА, однак не обійшлось і без влучань.