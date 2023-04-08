Про це повідомляє ERR.
Представники шведської оборонної промисловості розповіли, що значно відчувають вплив війни Росії в Україні у зростанні замовлень. За їхніми словами, і промисловість, і політики мають докласти зусиль, щоб підтримати Україну та підвищити обороноздатність Європи.
“За десятиліття ми звикли до логіки мирного часу, коли час не рахувався. Ми дивилися на ціну продукту і сам продукт. Зараз час має значення, все залежить від часу. І ми насправді не готові до цього ні в промисловості, ні в урядах”, – сказав генеральний секретар асоціації оборонної промисловості Швеції Роберт Ліммергард,
Зазначимо, що нещодавно Євросоюз оголосив про спільну закупівлю артилерійських боєприпасів. Згодом у ньому також можуть взяти участь кілька шведських компаній. За словами шведських фахівців, в оборонній промисловості Швеції спільні закупівлі вважають хорошою ініціативою, але в майбутньому угоди між країнами можуть виявитися більш корисними.
“Ні Європейська комісія, ні Європейське оборонне агентство не звикли закуповувати таку продукцію, але країни-члени звикли. Угоди між декількома державами-членами могли б бути найкращим варіантом. Але ця ініціатива та фінансова підтримка з боку Європейської комісії були доречними для того, щоб спонукати держави діяти”, – зауважив Ліммергард.
Зазначимо, що Велика Британія зможе передати Україні самохідні артилерійські установки AS90. Це стало можливим завдяки угоді зі Швецією. Відтак, Велика Британія придбає у Швеції артилерію Archer, що дозволить їй надати ще техніки Україні.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що не можна виключати купівлю артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу, попри те, що однією з цілей естонської ініціативи було пожвавити оборонну промисловість ЄС.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- 4 квітня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на загальну суму у 2,6 мільярда доларів.