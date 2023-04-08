Про це повідомляє ERR.

Представники шведської оборонної промисловості розповіли, що значно відчувають вплив війни Росії в Україні у ​​зростанні замовлень. За їхніми словами, і промисловість, і політики мають докласти зусиль, щоб підтримати Україну та підвищити обороноздатність Європи.

“За десятиліття ми звикли до логіки мирного часу, коли час не рахувався. Ми дивилися на ціну продукту і сам продукт. Зараз час має значення, все залежить від часу. І ми насправді не готові до цього ні в промисловості, ні в урядах”, – сказав генеральний секретар асоціації оборонної промисловості Швеції Роберт Ліммергард,

Зазначимо, що нещодавно Євросоюз оголосив про спільну закупівлю артилерійських боєприпасів. Згодом у ньому також можуть взяти участь кілька шведських компаній. За словами шведських фахівців, в оборонній промисловості Швеції спільні закупівлі вважають хорошою ініціативою, але в майбутньому угоди між країнами можуть виявитися більш корисними.

“Ні Європейська комісія, ні Європейське оборонне агентство не звикли закуповувати таку продукцію, але країни-члени звикли. Угоди між декількома державами-членами могли б бути найкращим варіантом. Але ця ініціатива та фінансова підтримка з боку Європейської комісії були доречними для того, щоб спонукати держави діяти”, – зауважив Ліммергард.

Зазначимо, що Велика Британія зможе передати Україні самохідні артилерійські установки AS90. Це стало можливим завдяки угоді зі Швецією. Відтак, Велика Британія придбає у Швеції артилерію Archer, що дозволить їй надати ще техніки Україні.