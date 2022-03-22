Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.
Окупанти поцілили в магазин, де люди стояли у черзі за продуктами. Відомо, що є загиблі та поранені, проте їхня кількість ще встановлюється.
Ворог продовжує наносити удари по українських містах, внаслідок чого гинуть цивільні. Обстріл магазину у Сєвєродонецьку – це вже не перший випадок такого злочину. Так, Сергій Гайдай наводить приклад аналогічної ситуації у Харкові. Також 16 березня внаслідок обстрілу загинуло 10 жителів Чернігова, які стояли у черзі біля магазину, де вони мали купити хліб.
- На Харківщині російський танк розстріляв авто з дітьми — є загиблі.
- Є загиблі та поранені: на Миколаївщині унаслідок ворожих обстрілів загорілась АЗС.
- Мінцифра запустила сайт для збору доказів воєнних злочинів РФ — як це працює.