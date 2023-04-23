У Києві у Софійському соборі презентували виставку, яку присвятили загиблим бійцям із бригад територіальної оборони Київської області та столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Виставка отримала назву “Софійський деісис”. На ній презентовано цикл робіт художників Олександра Клименка та Соні Атлантової з проєкту “Ікони на ящиках з-під набоїв”.

Всього представлено 11 робіт. Усі вони написані на ящиках з-під зброї, що залишилися після боїв на Київщині навесні 2022 року.

Художники надихнулися монументальним живописом Софійського собору, зокрема образами святих воїнів-мучеників у фресках XI ст.

Виставку присвятили загиблим захисникам зі 114, 112 та 241 бригад територіальної оборони Київської області та Києва.

“Ікони з вписаними іменами загиблих відтепер займуть своє місце на хорах собору – увічнять пам’ять про героїв-оборонців Київської землі”, – наголосили в ОВА.