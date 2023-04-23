Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Виставка отримала назву “Софійський деісис”. На ній презентовано цикл робіт художників Олександра Клименка та Соні Атлантової з проєкту “Ікони на ящиках з-під набоїв”.

Фото: Київська ОВА

Всього представлено 11 робіт. Усі вони написані на ящиках з-під зброї, що залишилися після боїв на Київщині навесні 2022 року.

Фото: Київська ОВА

Художники надихнулися монументальним живописом Софійського собору, зокрема образами святих воїнів-мучеників у фресках XI ст.

Виставку присвятили загиблим захисникам зі 114, 112 та 241 бригад територіальної оборони Київської області та Києва.

“Ікони з вписаними іменами загиблих відтепер займуть своє місце на хорах собору – увічнять пам’ять про героїв-оборонців Київської землі”, – наголосили в ОВА.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА