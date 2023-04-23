Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Виставка отримала назву “Софійський деісис”. На ній презентовано цикл робіт художників Олександра Клименка та Соні Атлантової з проєкту “Ікони на ящиках з-під набоїв”.
Всього представлено 11 робіт. Усі вони написані на ящиках з-під зброї, що залишилися після боїв на Київщині навесні 2022 року.
Художники надихнулися монументальним живописом Софійського собору, зокрема образами святих воїнів-мучеників у фресках XI ст.
Виставку присвятили загиблим захисникам зі 114, 112 та 241 бригад територіальної оборони Київської області та Києва.
“Ікони з вписаними іменами загиблих відтепер займуть своє місце на хорах собору – увічнять пам’ять про героїв-оборонців Київської землі”, – наголосили в ОВА.
- 19 квітня від під час виконання бойового завдання внаслідок мінометної атаки загинув артист Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен.
- На війні загинув Андрій Касенюк – військовий та музикант гурту Silver Town. 17 квітня він зазнав смертельного поранення.
- Захищаючи Україну, у бою проти російських окупантів загинув народний депутат 8-го скликання Олег Барна. З першого дня повномасштабного вторгнення Барна разом з братом Степаном вирушили на фронт.
- 28 березня під час виконання бойового завдання загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк.