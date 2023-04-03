США передадуть Україні додаткову військову допомогу вже цього тижня – Кірбі

Про це інформує Sky News.
Кірбі також зазначив, що Україна “все ще веде важку боротьбу за східноукраїнське місто Бахмут і битва ще не закінчена”.
Українців з міста не вибили, додав він.
Анонсувавши додатковий оборонний пакет, речник не озвучив конкретних дат та вмісту військової допомоги від США.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у $2,6 мільярда.
Зауважимо, 3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.
Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.
3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- 21 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступного місяця скличе зустріч високого рівня головного форуму військової організації зі співпраці з Україною, попри заперечення з боку Угорщини.
- Війна РФ проти України прискорила руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями, яка старанно будувалася з часів холодної війни, посилюючи занепокоєння серед експертів щодо нової гонки ядерних озброєнь.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- Німеччина має намір посилити військову допомогу Україні в найближчі роки, збільшивши витрати до понад 15 мільярдів євро.