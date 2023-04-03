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США передадуть Україні додаткову військову допомогу вже цього тижня – Кірбі

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що вже цього тижня Сполучені Штати мають спорядити Україні новий пакет допомоги.

Понеділок, 3 квітня 2023, 23:09
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Про це інформує Sky News.

Кірбі також зазначив, що Україна “все ще веде важку боротьбу за східноукраїнське місто Бахмут і битва ще не закінчена”.

Українців з міста не вибили, додав він.

Анонсувавши додатковий оборонний пакет, речник не озвучив конкретних дат та вмісту військової допомоги від США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у $2,6 мільярда.

Зауважимо, 3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.

Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.

3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.

Теги: військова допомога, допомога Україні, оборонний пакет, підтримка ЗСУ, США, союзники

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