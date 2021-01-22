У справі про пожежу у Харкові затримано чотирьох підозрюваних: нові деталі

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час”.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Facebook.

В рамках кримінального провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей у порядку ст. 208 затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом.

Крім того, затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

За словами Венедиктової, встановлено, що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка ймовірно використовувалась для прикриття діяльності пов’язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті “Золотий час“ вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень.

У затриманого власника на ділянці одразу два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію, і до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, підключено електро- та газопостачання, шляхом під’єднання від комунікацій будинку, який належним чином оформлений.

Під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена також діяльність так званого “реабілітаційного центру“ для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їх перебування та точна кількість встановлюється.

Наразі слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де відбулася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки та огляд місця події із залученням експертів.

Генпрокурорка додала, що слідчим шляхом перевіряються такі основні версії:

Пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню);

Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;

Пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.

Крім того, прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином окремі службові особи ДСНС виконували свої обов‘язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об‘єкті.