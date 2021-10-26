Про це повідомляє АР.
Загалом, в неправомірних діях звинуватили 60 працівників міграційної служби. З них двох звільнили без права повернутися на аналогічні посади, 43 – відправили в адміністративні відпустки без збереження заробітної плати, 12 отримали письмові догани, ще 3 – отримали інші адміністративні покарання.
Детальний звіт опублікував Комітет з нагляду та реформ Палати представників.
До цього Рада з перевірки дисципліни Прикордонної та митної служби запропонувала звільнити 24 з 60 працівників.
Загалом, було проведено розслідування стосовно 135 подібних випадків, які стосувалися неправомірної поведінки прикордонників.
Влітку 2019 року один зі звільнених чоловіків, який працював понад 10 років в прикордонному патрулі, опублікував зображення жаби-мандрівниці Пепе та порівняв його з фото Джо Байдена. Він висміював політику демократів стосовно нелегальних мігрантів.
Інший звільнений прикордонник пропрацював у структурі понад 20 років. Він опублікував кілька гомофобних мемів та карикатуру на Дональда Трампа, який нібито зґвалтував одного з представників Конгресу (у звіті прізвище не вказано, але демократка Александра Оказіо-Кортез (Alexandria Ocasio-Cortez) каже, що йдеться про неї.
Після цього Управління професійної відповідальності Прикордонної та митної служб США провело розслідування інцидентів та вирішило звільнити обох працівників.
У США протягом 2021 фінансового року на кордоні затримали понад 1,7 млн нелегальних мігрантів. Це рекордний показник з 1986 року.
Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.
- Нагадаємо, у МЗС США випустили нову інструкцію щодо депортації нелегальних мігрантів. Там зазначено, що лише відсутність документів не є причиною для депортування людини з території США.
- Також Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала частині нелегальних мігрантів з південних країн тимчасові робочі візи в несільськогосподарській сфері.
- Раніше Дональд Трамп вперше за 25 років не потрапив до списку 400 найбагатших американців – його статки зменшилися на 600 мільйонів доларів.