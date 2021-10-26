У США двох прикордонників звільнили через те, що вони висміювали нелегальних мігрантів та законодавців, які виступають за спрощення процедури перетину американського кордону, в одній з груп в соціальній мережі Facebook.

Про це повідомляє АР.

Загалом, в неправомірних діях звинуватили 60 працівників міграційної служби. З них двох звільнили без права повернутися на аналогічні посади, 43 – відправили в адміністративні відпустки без збереження заробітної плати, 12 отримали письмові догани, ще 3 – отримали інші адміністративні покарання.

Детальний звіт опублікував Комітет з нагляду та реформ Палати представників.

До цього Рада з перевірки дисципліни Прикордонної та митної служби запропонувала звільнити 24 з 60 працівників.

Загалом, було проведено розслідування стосовно 135 подібних випадків, які стосувалися неправомірної поведінки прикордонників.

Влітку 2019 року один зі звільнених чоловіків, який працював понад 10 років в прикордонному патрулі, опублікував зображення жаби-мандрівниці Пепе та порівняв його з фото Джо Байдена. Він висміював політику демократів стосовно нелегальних мігрантів.

Інший звільнений прикордонник пропрацював у структурі понад 20 років. Він опублікував кілька гомофобних мемів та карикатуру на Дональда Трампа, який нібито зґвалтував одного з представників Конгресу (у звіті прізвище не вказано, але демократка Александра Оказіо-Кортез (Alexandria Ocasio-Cortez) каже, що йдеться про неї.

Після цього Управління професійної відповідальності Прикордонної та митної служб США провело розслідування інцидентів та вирішило звільнити обох працівників.

У США протягом 2021 фінансового року на кордоні затримали понад 1,7 млн нелегальних мігрантів. Це рекордний показник з 1986 року.

Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.