Про це повідомляє The Guardian.

Це стало відомо після витоку даних з сайту GiveSendGo. Виявилося, що для крайніх правих організацій і груп зібрали мільйони доларів. Багатьом з них не дозволено було збирати гроші на інших платформах.

Про те, кому збирали гроші на GiveSendGo, з’ясувала група Distributed Denial of Secrets.

Тільки для Proud Boys через 11 краудфандингових кампаній, зібрали понад 375 тисяч доларів. Деякі з цих збирачів коштів за короткий період заробили великі суми грошей. Після арешту голови Proud Boys, Енріке Тарра, за чотири дні вдалося зібрати 113 тисяч доларів.

Як правило, гроші надходили від крупних донорів, які намагалися зберегти анонімність. Ті, чиї дані вдалося відслідкувати, були прихильниками Дональда Трампа і перевели по тисячі доларів.