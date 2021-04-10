Про це повідомляє The Guardian.
Це стало відомо після витоку даних з сайту GiveSendGo. Виявилося, що для крайніх правих організацій і груп зібрали мільйони доларів. Багатьом з них не дозволено було збирати гроші на інших платформах.
Про те, кому збирали гроші на GiveSendGo, з’ясувала група Distributed Denial of Secrets.
Тільки для Proud Boys через 11 краудфандингових кампаній, зібрали понад 375 тисяч доларів. Деякі з цих збирачів коштів за короткий період заробили великі суми грошей. Після арешту голови Proud Boys, Енріке Тарра, за чотири дні вдалося зібрати 113 тисяч доларів.
Як правило, гроші надходили від крупних донорів, які намагалися зберегти анонімність. Ті, чиї дані вдалося відслідкувати, були прихильниками Дональда Трампа і перевели по тисячі доларів.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.