В Управлінні транспортної безпеки США у п'ятницю повідомили, що перевірили 2,24 мільйона авіапасажирів. Це рекордний показник з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Представниця організації Ліза Фарбштейн пояснила, що це найвищий показник з березня 2020 року, коли в США значно обмежили кількість перельотів через пандемію коронавірусу.

З 19 по 28 листопада, в сезон перед святом Дня подяки в США очікують до 20 мільйонів авіапасажирів. Це майже стільки ж, як було до пандемії.

У великих авіалініях США прогнозують збільшення кількості авіаперевезень протягом наступних днів. Зокрема, Delta Air Lines заявила, що очікує перевезти до 5,6 млн пасажирів до 30 листопада. Це майже на 300% більше, аніж в той самий час у 2020 році. Однак, на 6,3 мільйона пасажирів менше, ніж у 2019 році.

В United Airlines очікують, що перед Днем подяки перевезуть 4,5 мільйони авіапасажирів, а це 88% їх пасажиропотоку у 2019 році.

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена зняла обмеження на авіаперельоти повністю вакцинованих пасажирів з 33 країн. Це також позитивно вплине на динаміку авіаперевезень.