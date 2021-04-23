В американському місті Міннеаполіс (штат Міннесота) сотні людей, включно із членами сім'ї та активістами, провели в останню путь 20-річного темношкірого хлопця Данте Райта, якого застрелила поліціянтка.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У четвер, 22 квітня, люди у захисних масках (через епідемію коронавірусу) наповнили церкву в Міннеаполісі, де проходила поховальна церемонія.

Серед них був губернатор штату Міннесота Тім Уолз (представник Демократичної партії), інформує агентство ВВС. Перед тим він видав прокламацію, що закликала до хвилини мовчання по всьому штату протягом перших двох хвилин похорону Данте Райта. Під час виступу на церемонії Уолз пов’язав загибель хлопця із “глибоким системним расизмом” у суспільстві.

Під час церемонії активіст, борець за права темношкірих, преподобний Ел Шарптон виголосив прощальну промову (як і на похоронах Джорджа Флойда минулого року – темношкірого чоловіка, котрий також загинув від рук правоохоронців у Міннеаполісі). Шарптон наголосив, що без справедливості не буде й миру.

“Відсутність справедливості – це відсутність миру. Мир – це присутність справедливості. Ви не можете сказати нам замовкнути і страждати. Ми повинні говорити, коли є несправедливість”, – заявив він.

“Настав час, коли поліція має зрозуміти, що вона не вище закону, вона повинна виконувати закон”, – додав Шарптон.

Кеті Райт, мати загиблого, згадувала свого сина як люблячого батька і розплакалася під час промови. Варто зазначити, що в загиблого Данте Райта залишився дворічний син.

“У мого сина була посмішка, яка коштувала мільйон доларів. Коли він заходив до кімнати, він освітлював її”, – заявила жінка крізь сльози.

На церемонії також були присутні сенатор від штату Міннесота Емі Клобушар та член Палати представників США Ільхан Омар, члени родини Джорджа Флойда, а також рідні кількох інших вбитих темношкірих американців.

На місці проведення церемонії були помічені озброєні представники групи “Міннесотські бійці за свободу”. Вони, зокрема, охороняли автомобіль-катафалк. Ця група була сформована для забезпечення безпеки в Міннеаполісі під час заворушень після смерті Джорджа Флойда минулого року, повідомляє агентство АР.

Що сталося з Данте Райтом?

20-річний Данте Райт загинув 11 квітня. Його застрелила співробітниця поліції Кім Поттер в передмісті населеного пункту Бруклін-Сентер.

Автомобіль Райта зупинили через те, що в нього була відтермінована реєстрація. Однак, при перевірці виявилося, що хлопець в розшуку. Через це поліціянти вирішили арештувати Данте. Він почав чинити опір, сів в машину і намагався втекти.

Водночас жінка-поліціянтка витягнула пістолет і вистрілила. Данте проїхав ще кілька кварталів, однак його автомобіль врізався в інший і зупинився – хлопець помер на місці. Разом з ним в машині була дівчина.

Начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон заявив, що поліціянтка вистрілила випадково, оскільки потягнулася за електрошокером. Він показав відеозапис з її натільної камери. Там видно, що Райт намагався втекти від поліції. Після цього поліціянтка попередила тричі, що дістає електрошокер. Після цього чутно її голос: “О, чорт, я вистрілила в нього!”

Кім Поттер уже подала у відставку та була звинувачена у вбивстві другого ступеня. Начальник поліції Тім Геннон також подав у відставку.

Вбивство Данте Райта спровокували масові заворушення та зіткнення з поліцією.