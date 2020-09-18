Влада США вирішила заборонити завантажувати розроблені в Китаї застосунки TikTok і WeChat, починаючи з неділі, 20 вересня.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Так, сьогодні стало відомо, що з неділі в Сполучених Штатах буде заборонений доступ до мобільних застосунків WeChat і TikTok в американських магазинах застосунків (Google Play і App Store).

У рамках обмежень буде заборонений переказ коштів або обробка платежів через WeChat у США.

Починаючи з неділі, буде введена заборона на хостинг інформації для WeChat в цій країні (що призведе до труднощів з надсиланням повідомлень), повідомляє американський телеканал CNN.

Ті ж заборони на надання послуг набудуть чинності 12 листопада для TikTok (якщо до того часу не буде угоди про передачу активів у США, яка б задовольнила Вашингтон).

Наразі TikTok веде переговори про передачу своїх активів у США американській компанії Oracle, що виробляє програмне забезпечення.

“Сьогоднішні дії ще раз доводять, що президент Трамп зробить все, що в його силах, щоб гарантувати нашу національну безпеку і захистити американців від загроз з боку Комуністичної партії Китаю”, – наголосив міністр торгівлі США Уілбур Росс.

За його словами, WeChat фактично припинить нормальне функціонування в США.

Що стосується TikTok, то “єдина реальна зміна з вечора неділі буде полягати в тому, що у користувачів не буде доступу до оновлень застосунку або обслуговування”.

Співробітники TikTok як і раніше зможуть отримувати зарплату і пільги, а також виконувати свою повсякденну роботу, не порушуючи заборони.

Варто відзначити, що цими застосунками користуються понад 100 мільйонів осіб у США.