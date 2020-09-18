Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на адміністрацію президента США Дональда Трампа.
Так, сьогодні стало відомо, що з неділі в Сполучених Штатах буде заборонений доступ до мобільних застосунків WeChat і TikTok в американських магазинах застосунків (Google Play і App Store).
У рамках обмежень буде заборонений переказ коштів або обробка платежів через WeChat у США.
Починаючи з неділі, буде введена заборона на хостинг інформації для WeChat в цій країні (що призведе до труднощів з надсиланням повідомлень), повідомляє американський телеканал CNN.
Ті ж заборони на надання послуг набудуть чинності 12 листопада для TikTok (якщо до того часу не буде угоди про передачу активів у США, яка б задовольнила Вашингтон).
Наразі TikTok веде переговори про передачу своїх активів у США американській компанії Oracle, що виробляє програмне забезпечення.
“Сьогоднішні дії ще раз доводять, що президент Трамп зробить все, що в його силах, щоб гарантувати нашу національну безпеку і захистити американців від загроз з боку Комуністичної партії Китаю”, – наголосив міністр торгівлі США Уілбур Росс.
За його словами, WeChat фактично припинить нормальне функціонування в США.
Що стосується TikTok, то “єдина реальна зміна з вечора неділі буде полягати в тому, що у користувачів не буде доступу до оновлень застосунку або обслуговування”.
Співробітники TikTok як і раніше зможуть отримувати зарплату і пільги, а також виконувати свою повсякденну роботу, не порушуючи заборони.
Варто відзначити, що цими застосунками користуються понад 100 мільйонів осіб у США.
- У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
- TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.
- У вересні стало відомо, що китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.