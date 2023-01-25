У столиці КНДР запроваджують карантин через «респіраторні захворювання»

Про це інформує Reuters.
В офіційних повідомленнях не згадувалося про COVID-19, хоча вказувалося на “збільшення випадків повторного захворювання грипом та інших респіраторних захворювань взимку”.
Стало відомо, що жителі Пхеньяна, схоже, запасаються товарами в очікуванні більш суворих заходів. наразі невідомо, чи запровадили нові карантинні заходи в інших районах країни.
Північна Корея визнала свій перший спалах COVID-19 минулого року, але до серпня оголосила про “перемогу над вірусом”.
У КНДР не повідомляли, скільки осіб підхопили COVID, мабуть, припускає видання, через нестачу засобів для проведення широкого тестування.
Натомість Пхеньян повідомив про щоденне зростання пацієнтів з лихоманкою, кількість яких зросла приблизно до 4,77 мільйона з приблизно 25 мільйонів населення.
Державні ЗМІ продовжують повідомляти про антипандемічні заходи для боротьби з “респіраторними захворюваннями”, натомість ще не повідомляють про наказ про карантинні заходи.
24 січня державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що місто Кесон, поблизу кордону з Південною Кореєю, активізувало інформаційні кампанії з громадськістю, “щоб усі працівники добровільно дотримувалися протиепідемічних правил у своїй роботі та житті”.
- Головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що ймовірність повторного спалаху COVID-19 в Китаї є віддаленою, адже нині 80% населення вже захворіло.
- Німеччина запровадила додаткові заходи безпеки у зв’язку зі стрімким розповсюдженням COVID-19 у Китаї. Відтепер відвідати країну туристи з Китаю можуть лише, пройшовши обов’язкову перевірку на вірус.
- Комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я проведе зустріч, аби визначити чи є COVID-19 все ще глобальною надзвичайною ситуацією після трьох років пандемії.