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У столиці КНДР запроваджують карантин через «респіраторні захворювання»

Влада Північної Кореї запровадила п'ятиденний карантин у Пхеньяні через зростання кількості випадків неназваного "респіраторного захворювання".

Четвер, 26 січня 2023, 01:01
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Про це інформує Reuters.

В офіційних повідомленнях не згадувалося про COVID-19, хоча вказувалося на “збільшення випадків повторного захворювання грипом та інших респіраторних захворювань взимку”.

Стало відомо, що жителі Пхеньяна, схоже, запасаються товарами в очікуванні більш суворих заходів. наразі невідомо, чи запровадили нові карантинні заходи в інших районах країни.

Північна Корея визнала свій перший спалах COVID-19 минулого року, але до серпня оголосила про “перемогу над вірусом”.

У КНДР не повідомляли, скільки осіб підхопили COVID, мабуть, припускає видання, через нестачу засобів для проведення широкого тестування.

Натомість Пхеньян повідомив про щоденне зростання пацієнтів з лихоманкою, кількість яких зросла приблизно до 4,77 мільйона з приблизно 25 мільйонів населення.

Державні ЗМІ продовжують повідомляти про антипандемічні заходи для боротьби з “респіраторними захворюваннями”, натомість ще не повідомляють про наказ про карантинні заходи.

24 січня державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що місто Кесон, поблизу кордону з Південною Кореєю, активізувало інформаційні кампанії з громадськістю, “щоб усі працівники добровільно дотримувалися протиепідемічних правил у своїй роботі та житті”.

Теги: COVID-19, епідемія, захворюваність, карантинні обмеження, КНДР

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