Головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що ймовірність повторного спалаху COVID-19 в Китаї є віддаленою, адже нині 80% населення вже захворіло.

Про це інформує Reuters.

Масове переміщення людей під час новорічних свят за місячним календарем може поширити пандемію, посиливши зараження в деяких регіонах, але друга хвиля COVID малоймовірна найближчим часом.

Сотні мільйонів китайців подорожують по всій країні на святкові зустрічі, що раніше були призупинені через нещодавно пом’якшені обмеження на COVID, що викликає побоювання щодо нових спалахів у сільських районах, які менш оснащені для боротьби з великими спалахами.

Раніше представник Національної комісії з охорони здоров’я заявив, що Китай подолав пік пацієнтів із захворюванням на COVID-19.

Зазначимо, близько 60 тисяч осіб померли від вірусу у Китаї після того, як на початку грудня країна раптово відмовилася від своєї жорсткої політики “нульового COVID-19”.

Водночас прогнозування щодо швидкості інфікування COVID-19 у Китаї дещо скорегували, так, рівень захворюваності може становитиме 3,7 млн випадків захворювання на день.

за твердженням китайських посадовців, деякі з найбільш густонаселених провінцій КНР подолали пік нинішньої хвилі інфікування Covid-19, що охопила всю країну. Зокрема у провінції Хенань 89% зі 100 мільйонів жителів уже були інфіковані варіантами Omicron до 6 січня, зазначив директор провінційної комісії охорони здоров’я Кан Цюаньчен.

Китай вийшов з довготривалої ізольованості у зв’язку з припиненням політики “нульового COVID-19” після низки протестів. Відтепер, усі охочі можуть перетинати китайські кордони.

Згодом, через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у КНР місцеві лікарні працювали на межі своїх можливостей.

Китайські лікарні вже переживали свої ненайкращі часи, коли були переповнені, недофінансовані чи недоукомплектовані. Однак зараз, через стрімке поширення COVID-19 у країні, медична система КНР виходить за межі своїх можливостей: пацієнти шикуються у коридорах медзакладів, а відділення невідкладної допомоги працюють на межі можливостей.

Чимало хворих на коронавірус є і серед самих лікарів. У деяких медзакладах так багато лікарів, які мають позитивний тест на COVID-19, що решта медпрацівників, які не захворіли, виконують роботу п’яти чи навіть більше своїх колег.

Аби переконатись, що установа має достатню кількість персоналу, деякі лікарні відмовились від обов’язкової перевірки себе та медсестер перед роботою.

Один лікар у центральному місті Ухань сказав, що персонал його лікарні був настільки виснажений, що нейрохірургу в його відділенні нещодавно довелося провести дві операції за один день, борючись із симптомами COVID-19.

Проте, Китай став на захист своєї позиції щодо пандемії COVID-19 після того, як президент США Джо Байден висловив своє занепокоєння з приводу ситуації у КНР, а Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Пекін приховує випадки смерті внаслідок коронавірусу.

Водночас 1 січня президентка Тайваню Цай Ін Вень запропонувала надати Китаю “необхідну допомогу”, аби впоратися зі сплеском COVID-19. Водночас вона заявила, що китайські військові дії поблизу острова не принесли користі миру і стабільності.