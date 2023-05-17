Джерело: АрміяInform.
В Укрінформі презентували книгу, що містить понад 60 нарисів, об’єднаних у шість розділів, перший з яких оповідає про військових журналістів, котрі служать у Збройних Силах України.
У виданні зібрані матеріали різних жанрів: репортажі, інтерв’ю, нариси, огляди, а також фотографії та документи — живі свідчення очевидців з місця подій і враження безпосередніх учасників бойових дій, досвід волонтерської роботи та інформаційного спротиву.
Окрім цього, у книзі також надруковано відгуки про інші видання, що описують перебіг вторгнення, та вірші журналістів-поетів, написані після початку повномасштабної.
Фактично видання стало продовженням книжки, що побачила світ на початку 2022 року — “Журналісти на війні”, упорядником якої є голова Київської організації НСЖУ Михайло Сорока, де зібрані розповіді про російсько-українську війну, починаючи з 2014 року.
Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у своєму виступі зазначив, що вже 59 українських журналістів загинули на війні, зокрема 14 — під час виконання професійних обов’язків. Один із розділів книги “Пам’ять” опублікували нариси-спомини про загиблих колег і друзів. Присутні на заході вшанували полеглих хвилиною мовчання.
Співупорядники книжки — Алла Малієнко, заступник голови Київської організації НСЖУ та Юрій Бондар, завідувач кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розповіли про процес збору матеріалів та безпосередню підготовку до друку.
Військовий журналіст полковник Сергій Кузьмін та завідувач кафедри військової журналістики ВІКНУ полковник Олексій Позняков спільно поділилися досвідом співпраці військових і цивільних журналістів під час російсько-української війни.
- 8 травня висвітлення війни РФ проти України домінувало на Пулітцерівській премії: The Associated Press отримала дві нагороди за репортажі та фотографії, зокрема престижну премію за громадську службу, тоді як The New York Times перемогли за поєднання новин і статей-розслідувань.
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- Премія імені Георгія Ґонґадзе, Український PEN, а також Інститут масової інформації (ІМІ) створили Платформу пам’яті журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
- Творчий колектив Центральної телерадіостудії (ЦТРС) Міністерства оборони України презентував документальний фільм “Ефект присутності”, присвячений пам’яті військового журналіста та командира спецпідрозділу ГУР Олексія Чубашева, який загинув на фронті у червні минулого року.
- 9 травня внаслідок ракетного обстрілу на сході України, поблизу Бахмута загинув відеожурналіст французького інформаційного агентства AFP Арман Солдін.