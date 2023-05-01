Про це повідомило The Guardian.
15 квітня у Судані почалися бої між збройними силами Судану та потужним воєнізованим угрупованням, відомим як Сили швидкого реагування (RSF). Нині обидві сторони знову звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.
Сторони протистояння заявили, що офіційну угоду про припинення вогню, яка мала закінчитися опівночі, буде продовжено ще на 72 години. Утім, попередню спробу теж зірвано. ЗС Судану та RSF вже звинувачували в цьому одне одного.
У столиці Судана, Хартумі розгортаються спецпризначенці, по яких б’є армія Судану. Переважно атаки завдають безпілотниками та винищувачами.
Внаслідок бойових дій десятки тисяч цивільних були змушені покинути свої домівки.
За словами координатора ООН з надання надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, “гуманітарна ситуація в країні досягає критичної точки”. Він заявив, що масове пограбування гуманітарних офісів і складів вичерпало більшість запасів. Нині ООН шукає термінові шляхи доставлення нової допомоги.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що існує ймовірність, що збройний конфлікт за владу у Судані може перерости у “катастрофічну пожежу”. На його думку, конфлікт може охопити весь регіон.
- Вже евакуювали своїх громадян США, Франція, Німеччина, Канада, Італія, Іспанія, Швеція, Данія, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, Болгарія, Туреччина, Японія та інші країни. Зокрема стало відомо, що зі столиці Судану, Хартума вдалося евакуювати 138 громадян України, Грузії і Перу.
- Президент США Джо Байден повідомив, що силами спеціальних операцій США із Судану, в якому розгорнулася війна, евакуйовано усіх працівників американського посольства. Відтак, Сполучені Штати зупиняють роботу свого посольства в країні.
- Франція та інші партнери мають намір евакуювати своїх дипломатів і громадян із Судану. Країни планують зробити такий крок у межах операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.