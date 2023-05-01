Від 15 квітня у Судані через спроби перевороту загинуло щонайменше 528 осіб, ще 4 559 осіб – поранено. В ООН вважають, що реальна кількість жертв є більшою.

Про це повідомило The Guardian.

15 квітня у Судані почалися бої між збройними силами Судану та потужним воєнізованим угрупованням, відомим як Сили швидкого реагування (RSF). Нині обидві сторони знову звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

Сторони протистояння заявили, що офіційну угоду про припинення вогню, яка мала закінчитися опівночі, буде продовжено ще на 72 години. Утім, попередню спробу теж зірвано. ЗС Судану та RSF вже звинувачували в цьому одне одного.

У столиці Судана, Хартумі розгортаються спецпризначенці, по яких б’є армія Судану. Переважно атаки завдають безпілотниками та винищувачами.

Внаслідок бойових дій десятки тисяч цивільних були змушені покинути свої домівки.

За словами координатора ООН з надання надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, “гуманітарна ситуація в країні досягає критичної точки”. Він заявив, що масове пограбування гуманітарних офісів і складів вичерпало більшість запасів. Нині ООН шукає термінові шляхи доставлення нової допомоги.