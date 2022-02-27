Про це він написав у Facebook.
“Ласкаво просимо у пекло! Х*р вам, а не Україну! Тростянецька громада, і таке по всій Україні! Ми переможемо!!!” – наголосив мер міста.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Контроль над Харковом наразі повністю належить Збройним Силам України. Працюють також Нацполіція, Тероборона. Водночас відбувається повна зачистка міста від ворога.
- Командування Повітряних Сил Збройних Сил України заявило про отримання великої партії ракет класу “повітря-повітря” від західних союзників.
- Станом на ніч 27 лютого чисельність резервістів територіальної оборони Збройних сил України досягла 37 тисяч.
- Раніше повідомлялось, що протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.