Про це він написав у Facebook.

“Ласкаво просимо у пекло! Х*р вам, а не Україну! Тростянецька громада, і таке по всій Україні! Ми переможемо!!!” – наголосив мер міста.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.