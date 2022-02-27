Мер міста Тростянець, що у Сумські області, повідомив, що станом на 27 лютого спільними силами Збройних сил України та територіальної оборони міста спалено техніку загарбника.

Про це він написав у Facebook.

“Ласкаво просимо у пекло! Х*р вам, а не Україну! Тростянецька громада, і таке по всій Україні! Ми переможемо!!!” – наголосив мер міста.