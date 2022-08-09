Ватажок проросійських бойовиків у "Донецькій народній республіці" Денис Пушилін заявив про перемовини псевдореспубліки з Північною Кореєю. За його словами, у "ДНР" сподіваються на робочу силу з КНДР, яка відновлюватиме "республіку".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, за словами Пушиліна, так звана “ДНР” сподівається, що Північна Корея пришле у “республіку” будівельників, які займатимуть відновленням тимчасово окупованих Росією територій.

Окрім цього Пушилін, в етері одного з російських пропагандистських телеканалів підтвердив, що скоро на території окупованої Донеччини пройдуть “справедливі трибунали” щодо українських військовополонених. Перший із них планують провести в окупованому Маріуполі.

“Зі слів бійців “Азову” та даних, які отримують слідчі після вивчення їх позицій, командних пунктів, складається повна картина подій”, – сказав ватажок бойовиків.

Як відомо, 13 липня 2022 року ватажок бойовиків квазіутворення “ДНР” Деніс Пушилін заявив, що Північна Корея визнала незалежність псевдореспубліки. Він назвав цей крок КНДР “ще однією перемогою” дипломатії.

Він висловив вдячність КНДР за “підтримку мешканців Донбасу”. Він вважає, що таке рішення стане “основою для подальшого розвитку відносин у сфері економіки”.

Після цього у Міністерстві закордонних справ рішуче засудили рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану “незалежність” тимчасово окупованих РФ територій у Донецькій та Луганській областях України.

У відповідь на такий недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин із Корейською Народною Демократичною Республікою.

У Північній Кореї одразу прокоментували рішення Києва розірвати дипломатичні відносини з Пхеньяном. У КНДР впевнені, що Україна не має права говорити щось про суверенітет, оскільки підтримує дії США проти Північної Кореї.