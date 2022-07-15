Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Цього тижня Північна Корея заявила, що визнає незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР” – тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей, які підконтрольні РФ.

Опісля у Києві зробили офіційну заяву про розрив дипломатичних відносин з Пхеньяном, зауваживши, що визнавши псевдореспубліки КНДР підриває суверенітет та територіальну цілісність України.

У МЗС КНДР прокоментували рішення Києва та наголосили, що Україна не має права говорити щось про суверенітет, оскільки приєдналась до “несправедливих і незаконних дій США щодо суверенітету Пхеньяна”.

Зокрема в КНДР звинуватили Україну у санкціях щодо програм озброєння Північної Кореї.

У КНДР назвали самообороною свої ракетну та ядерну програми та звинуватили у “підтримці ворожої політики”, яка передбачає санкції проти Північної Кореї та спільні військові навчання з Південною Кореєю.