Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Цього тижня Північна Корея заявила, що визнає незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР” – тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей, які підконтрольні РФ.
Опісля у Києві зробили офіційну заяву про розрив дипломатичних відносин з Пхеньяном, зауваживши, що визнавши псевдореспубліки КНДР підриває суверенітет та територіальну цілісність України.
У МЗС КНДР прокоментували рішення Києва та наголосили, що Україна не має права говорити щось про суверенітет, оскільки приєдналась до “несправедливих і незаконних дій США щодо суверенітету Пхеньяна”.
Зокрема в КНДР звинуватили Україну у санкціях щодо програм озброєння Північної Кореї.
У КНДР назвали самообороною свої ракетну та ядерну програми та звинуватили у “підтримці ворожої політики”, яка передбачає санкції проти Північної Кореї та спільні військові навчання з Південною Кореєю.
- Нагадаємо, північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний диктатор Кім Чен Ин привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії, висловивши йому свою підтримку.
- Також повідомлялось, що Китай і Росія наклали вето на резолюцію, яку ініціювали США щодо запровадження додаткових санкцій ООН проти Північної Кореї через її оновлені запуски балістичних ракет.