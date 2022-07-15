У Північній Кореї прокоментували рішення Києва розірвати дипломатичні відносини з Пхеньяном. У КНДР впевнені, що Україна не має права говорити щось про суверенітет, оскільки підтримує дії США проти Північної Кореї.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Цього тижня Північна Корея заявила, що визнає незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР” – тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей, які підконтрольні РФ.

Опісля у Києві зробили офіційну заяву про розрив дипломатичних відносин з Пхеньяном, зауваживши, що визнавши псевдореспубліки КНДР підриває суверенітет та територіальну цілісність України.

У МЗС КНДР прокоментували рішення Києва та наголосили, що Україна не має права говорити щось про суверенітет, оскільки приєдналась до “несправедливих і незаконних дій США щодо суверенітету Пхеньяна”.

Зокрема в КНДР звинуватили Україну у санкціях щодо програм озброєння Північної Кореї.

У КНДР назвали самообороною свої ракетну та ядерну програми та звинуватили у “підтримці ворожої політики”, яка передбачає санкції проти Північної Кореї та спільні військові навчання з Південною Кореєю.