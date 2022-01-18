Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.
“Під час патрулювання правоохоронних органів біля населеного пункту Акчапинар в районі Тургутлу провінції Маніса на місці зсуву ґрунту було виявлено людські кістки”, – повідомляє телеканал.
Експертиза, проведена представниками музею Маніси за вказівкою прокурора, свідчить про те, що це останки із поховання Римського періоду.
Територію, де було знайдено кістки, взято під охорону.
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