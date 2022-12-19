У Twitter Ілон Маск опублікував голосування, чи варто йому залишити посаду директора платформи. Користувачі підтримали звільнення нового власника платформи з посади гендиректора.

Такими є підсумки опитування у Twitter.

Новий власник соцмережі опублікував голосування у ніч на 19 грудня на своєму обліковому записі.

Поки що американський мільярдер не прокоментував підсумків голосування.

“Я дотримуватимуся результатів цього опитування”, – обіцяв раніше Ілон Маск. Днями співрозмовники Semafor розповіли стосовно доручення нового власника знайти інвесторів для Twitter. Зазначимо, що Semafor – це проєкт ексгендиректора Bloomberg Media Джастіна Сміта та співзасновника BuzzFeed News Бена Сміта. За їхніми даними, Twitter Inc. шукає інвесторів за ціною 54,20 долара за акцію. Саме за такою ціною Ілон Маск заплатив за акції, коли в жовтні прийняв компанію за 44 мільярди доларів.

Спроба зібрати кошти сталася після того, як в Twitter скоротили кількість робочих місць, змінили політику платформи та відновили заборонені облікові записи. Водночас нещодавно було заблоковано низку журналістів, які, за словами Ілона Маска, поширили інформацію про місцеперебування його приватного літака. Також мільярдер має намір подати в суд на власника акаунту, який публікував таку інформацію.

“Протягом останніх тижнів ми отримали численні вхідні запити на інвестиції в Twitter”, – написав фінансовий менеджер Маска Джаред Бірчалл інвесторам в електронному листі, який переглянув Semafor. “Відповідно, ми раді оголосити про подальшу пропозицію звичайних акцій за початковою ціною та на умовах, націлених на закриття року”.