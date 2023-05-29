Український військовослужбовець зробив допис у Twitter, де розповів про те, що його командир нібито самостійно підірвав автомобіль, щоб армійці не послуговувалися ним в "особистих" цілях. Згодом він повідомив, що у нього забирають телефон та вимагають вибачень відносно опублікованого відео. Інтернет-спільнота підтримала військового, користувачі закликали надати розголосу ситуації.

Джерело: Масі Найєм/ Twitter

29 травня військовослужбовець повідомив у соцмережі, що “поки вся країна збирає кошти на автомобілі для ЗСУ, його командир підриває їх гранатами”.

Він опублікував нібито відповідне відео у Twitter.

Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій єбанутий поплавлений комбат їх підриває гранатими – ібо нахуй їздити хлопцям. Відос від хлопців з РВП. От така хуйня, малята. pic.twitter.com/GkoSh5GTmF — турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

На ньому палає автомобіль зеленого кольору, сам момент вибуху не зафіксовано. Коментуючи відео, автор зазначає, що машина горить за те, що “поїхали в Лиман по бензин”.

Згодом військовий заявив, що його викликає командир частини, вимагаючи публічних вибачень за “наклеп”, інакше погрожують “розслідуванням”. Перед цим у нього мали відібрати телефон.

Військовий наполягає на тому, що автівка була спалена командиром та від своїх слів відмовлятися не має наміру.

Вибачте, бо тільки зараз помітив що 2х хвилинне відео з поясненням обрізалося, тому ось його повна версія. Ще раз всім дякую за підтримку та розголос. https://t.co/qPCc7ZkLO1 pic.twitter.com/jyq0lB0gJm — турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

Користувачі стали на захист армійця, закликавши надати розголосу ситуації. Дехто відмітив у коментарях сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, нагадавши про зобов’язання викорінити “совок і свавілля в ЗСУ”.

@CinC_AFU так не має бути. ви обіцяли викорінювати совок і свавілля в ЗСУ — вол (@gerasim_vol) May 29, 2023

Військова медикиня Марія Назарова із псевдонімом “Жаба польова”, котра нещодавно розпочала популярний флешмоб про військових на фронті та у цивільному житті, порадила звернутися до “Юридичної сотні” та дати доступ до акаунта, аби писали оновлення по справі.

Я не знаю чим допомогти, але якщо телефон ще при вас, забекапте відео, наберіть «юридичну сотню», можливо дайте доступ до акаунта комусь кому довіряєте щоб могли писати апдейт по ситуації! — жаба польова (@sector_m14) May 29, 2023

Український адвокат, засновник юридичної компанії “Міллер”, військовослужбовець ЗСУ, Масі Найєм також зреагував на допис, зазначивши, що звернеться до армійця, аби “допомогти”.

Допоможемо. Напишу йому в особисті. — Ганз (@MasiNayyem) May 29, 2023

Згодом військовослужбовець все ж опублікував новий допис, де зазначив, що йому повернули гаджет, аби він зміг написати, що “усе добре”. Пообіцявши, що триматиме в курсі справ, по можливості. Також він висловив вдячність усім за підтримку та розголос.

Дали телефон, відписати що все добре.

Власне, це і роблю, бо кожному особисто не відпишу, нажаль. Всім дякую за розголос цієї ситуації.

По можливості, буду тримати в курсі справ. — турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023