Джерело: Масі Найєм/ Twitter
29 травня військовослужбовець повідомив у соцмережі, що “поки вся країна збирає кошти на автомобілі для ЗСУ, його командир підриває їх гранатами”.
Він опублікував нібито відповідне відео у Twitter.
Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій єбанутий поплавлений комбат їх підриває гранатими – ібо нахуй їздити хлопцям.
Відос від хлопців з РВП. От така хуйня, малята. pic.twitter.com/GkoSh5GTmF
— турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023
На ньому палає автомобіль зеленого кольору, сам момент вибуху не зафіксовано. Коментуючи відео, автор зазначає, що машина горить за те, що “поїхали в Лиман по бензин”.
Згодом військовий заявив, що його викликає командир частини, вимагаючи публічних вибачень за “наклеп”, інакше погрожують “розслідуванням”. Перед цим у нього мали відібрати телефон.
Військовий наполягає на тому, що автівка була спалена командиром та від своїх слів відмовлятися не має наміру.
Вибачте, бо тільки зараз помітив що 2х хвилинне відео з поясненням обрізалося, тому ось його повна версія.
Ще раз всім дякую за підтримку та розголос. https://t.co/qPCc7ZkLO1 pic.twitter.com/jyq0lB0gJm
— турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023
Користувачі стали на захист армійця, закликавши надати розголосу ситуації. Дехто відмітив у коментарях сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, нагадавши про зобов’язання викорінити “совок і свавілля в ЗСУ”.
@CinC_AFU так не має бути. ви обіцяли викорінювати совок і свавілля в ЗСУ
— вол (@gerasim_vol) May 29, 2023
Військова медикиня Марія Назарова із псевдонімом “Жаба польова”, котра нещодавно розпочала популярний флешмоб про військових на фронті та у цивільному житті, порадила звернутися до “Юридичної сотні” та дати доступ до акаунта, аби писали оновлення по справі.
Я не знаю чим допомогти, але якщо телефон ще при вас, забекапте відео, наберіть «юридичну сотню», можливо дайте доступ до акаунта комусь кому довіряєте щоб могли писати апдейт по ситуації!
— жаба польова (@sector_m14) May 29, 2023
Український адвокат, засновник юридичної компанії “Міллер”, військовослужбовець ЗСУ, Масі Найєм також зреагував на допис, зазначивши, що звернеться до армійця, аби “допомогти”.
Допоможемо. Напишу йому в особисті.
— Ганз (@MasiNayyem) May 29, 2023
Згодом військовослужбовець все ж опублікував новий допис, де зазначив, що йому повернули гаджет, аби він зміг написати, що “усе добре”. Пообіцявши, що триматиме в курсі справ, по можливості. Також він висловив вдячність усім за підтримку та розголос.
Дали телефон, відписати що все добре.
Власне, це і роблю, бо кожному особисто не відпишу, нажаль.
Всім дякую за розголос цієї ситуації.
По можливості, буду тримати в курсі справ.
— турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023
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