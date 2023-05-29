Джерело: Масі Найєм/ Twitter

29 травня військовослужбовець повідомив у соцмережі, що “поки вся країна збирає кошти на автомобілі для ЗСУ, його командир підриває їх гранатами”.

Він опублікував нібито відповідне відео у Twitter.

На ньому палає автомобіль зеленого кольору, сам момент вибуху не зафіксовано. Коментуючи відео, автор зазначає, що машина горить за те, що “поїхали в Лиман по бензин”.

Згодом військовий заявив, що його викликає командир частини, вимагаючи публічних вибачень за “наклеп”, інакше погрожують “розслідуванням”. Перед цим у нього мали відібрати телефон.

Військовий наполягає на тому, що автівка була спалена командиром та від своїх слів відмовлятися не має наміру.

Користувачі стали на захист армійця, закликавши надати розголосу ситуації. Дехто відмітив у коментарях сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, нагадавши про зобов’язання викорінити “совок і свавілля в ЗСУ”.

Військова медикиня Марія Назарова із псевдонімом “Жаба польова”, котра нещодавно розпочала популярний флешмоб про військових на фронті та у цивільному житті, порадила звернутися до “Юридичної сотні” та дати доступ до акаунта, аби писали оновлення по справі.

Український адвокат, засновник юридичної компанії “Міллер”, військовослужбовець ЗСУ, Масі Найєм також зреагував на допис, зазначивши, що звернеться до армійця, аби “допомогти”.

Згодом військовослужбовець все ж опублікував новий допис, де зазначив, що йому повернули гаджет, аби він зміг написати, що “усе добре”. Пообіцявши, що триматиме в курсі справ, по можливості. Також він висловив вдячність усім за підтримку та розголос.

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