Американський винахідник Ілон Маск перебуває під федеральним розслідуванням у зв’язку зі зривом угоди щодо придбання компанії Twitter Inc за 44 мільярди доларів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на судові документи компанії Twitter.

За даними видання, федеральні органи влади ведуть розслідування щодо Ілона Маска у зв’язку з угодою про придбання ним компанії Twitter за 44 мільярди доларів.

Проте у заяві компанії не вказується, які саме урядові агентства проводять розслідування, також не уточнюється, які конкретні дії Ілона Маска будуть розслідувати. Проте у заяві Twitter зазначається, що вони вивчають “поведінку” Ілона Маска, пов’язану з угодою щодо придбання ним компанії.

Крім того, у судовій заяві компанії звинувачується юридична команда Маска в тому, що вона не надала проєкти повідомлень зі свого боку для Комісії з цінних паперів, а також Федеральній торговельній комісії США в межах поточної судової суперечки. Мовиться про розгляд у суді позицій сторін з питання, чи може Ілон Маск відмовитися від підписаної ним раніше угоди про купівлю компанії Twitter Inc.

Варто зазначити, що у квітні цього року американський винахідник, підприємець Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після тривалих перемовин.

Згодом Маск публічно висловив занепокоєння, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів і фейкових акаунтів у мережі. Twitter відкинув ці звинувачення та заявив, що надав Маску достатньо інформації про компанію. У липні Маск подав заяву про вихід з угоди, що призвело до позову Twitter і зустрічного позову Маска.

Натомість у серпні Ілон Маск знайшов нову причину для того, щоб розірвати угоду про купівлю Twitter за 44 млрд доларів. Цього разу він посилається на слова колишнього керівника служби кібербезпеки у Twitter, який заявив про “неприпустимі недоліки” у захисті від хакерів. Ілон Маск знову подав заяву про розірвання угоди щодо купівлі Twitter з посиланням на звинувачення від нового інформатора. У листі до Twitter юристи Ілона Маска вказали на звинувачення колишнього керівника служби кібербезпеки компанії, запевнивши, що якщо ці заяви правдиві, то Twitter порушив угоду про злиття.

Проте минулого тижня Ілон Маск запропонував Twitter Inc завершити угоду про купівлю компанії за узгодженою на початку ціною 54,20 долара за акцію. Після цього суддя, який веде справу, на запит Ілона Маска постановив зупинити судовий розгляд до 28 жовтня.