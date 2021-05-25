Про це повідомляє видання TUT.BY.
На момент публікації цього матеріалу посилання на стенограму переговорів недоступне, однак білоруські ЗМІ встигли ознайомитися з текстом розмови.
За даними видання, зі стенограми, яку опублікувала підконтрольна невизнаному президенту Олександру Лукашенку влада Білорусі, випливає, що екіпаж літака начебто самостійно прийняв рішення сідати в аеропорту Мінська. При цьому відомство відмовилося опублікували аудіостенограму.
Повідомляється, що 23 травня аеропорт Мінська отримав електронного листа від адресата [email protected]. У ньому повідомлялося про загрозу теракту над Вільнюсом. Диспетчер оперативно вийшов на зв’язок з пілотом лайнера та повідомив про це. Також екіпажу рекомендували посадити лайнер в столиці Білорусі.
Наголошується, що пілот кілька разів намагався уточнити джерело цієї інформації.
Видання Minsknews зазначає, що диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту про бомбу о 12:30.
“Щоб ви знали, у нас є інформація від спецслужб про те, що у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом“, – сказав диспетчер.
Також він рекомендував пілоту посадити літак в Мінську, оскільки це найближче летовище. Екіпаж протягом 16 хвилин уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську.
Не отримавши чітку відповідь пілот заявив:
“Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію MAYDAY і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська”.
Також він запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тисяч футів.
Диспетчер наголосив, що екіпаж повинен пояснити ситуацію пасажирам і запитати, чи є на борту небезпечний вантаж.
Пілот відповів, що небезпечного вантажу немає й на борту знаходяться 133 людини.
У департаменті заявили, що на екіпаж начебто не чинили тиску й пілота не примушували сідати у Мінську.
Крім того, відомство заявило, що Білорусь створила комісію з розслідування обставин інциденту, і департамент з авіації запрошує всі зацікавлені міжнародні організації, а також профільні відомства США і ЄС взяти участь в розслідуванні.
Напередодні стало відомо, що Україна з середи, 26 травня, припиняє авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й затриманням опозиційного журналіста, співзасновника популярного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Білорусь направила ноту протесту Україні через рішення припинити авіасполучення після інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську й затриманням Протасевича.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta. Глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. А президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса. Водночас уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.
- Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. Американський лідер запевнив, що Вашингтон відреагує на це.
- Увечері 24 травня в Мережу виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.