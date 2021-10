Про це повідомляє британське видання The Guardian.

69-річний Амесс проводив зустріч з електоратом у графстві Ессекс (місто Лі-он-Сі). В якийсь момент до нього підійшов 25-річний хлопець та кілька разів штрикнув ножем.

Депутату надали екстрену медичну допомогу, але він помер на місці від отриманих поранень.

Нападника відразу заарештували. Яким був його мотив — з’ясовують правоохоронці.

British Conservative lawmaker David Amess has died after being stabbed multiple times at a constituency meeting, UK media reporthttps://t.co/A7SRHE0Pmn

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 15, 2021