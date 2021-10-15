У Великій Британії під час зустрічі з виборцями 25-річний зловмисник зарізав ножем депутата Консервативної партії Девіда Амесса. Яким був його мотив — поки невідомо.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

69-річний Амесс проводив зустріч з електоратом у графстві Ессекс (місто Лі-он-Сі). В якийсь момент до нього підійшов 25-річний хлопець та кілька разів штрикнув ножем.

Депутату надали екстрену медичну допомогу, але він помер на місці від отриманих поранень.

Нападника відразу заарештували. Яким був його мотив — з’ясовують правоохоронці.

British Conservative lawmaker David Amess has died after being stabbed multiple times at a constituency meeting, UK media reporthttps://t.co/A7SRHE0Pmn — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 15, 2021

Наразі відомо, що поліціянти опитують свідків інциденту та намагаються знайти всі відео з камер спостереження та відеореєстраторів, аби повністю відтворити картину.

Окрім поліції Ессекса, справою займається відділ щодо боротьби з тероризмом. Справу кваліфікували як таку, що могла мати терористичний мотив. Її можуть перекваліфікувати, щойно з’являться докази, які свідчитимуть про це.

Це другий подібний випадок протягом останніх п’яти років. Приміром, у 2016 році депутата Лейбористської партії Брендана Кокса застрелили. У 2010 році представника лейбористів Стівена Тіммса двічі поранили ножем, коли він зустрічався на виборчій дільниці зі студентами. У 2000 році зарізали помічника депутата ліберал-демократа Найджела Джонса. Він намагався захистити політика від зловмисника, який йшов на нього з ножем.

Про політичну кар’єру Амесса відомо, що він працював у британському парламенті з 1983 року. У 2016 році підтримував Brexit (відокремлення Великої Британії від Європейського союзу). Також він був прибічником кампанії Leave Means Leav, де агітують за повний вихід Британії з ЄС. Амесс протягом 38 років парламентської роботи лобіював захист тварин. У нього є дружина та п’ятеро дітей.