Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві розповіли, що інструктори 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії навчають новобранців Збройних сил України.

За інформацією Міноборони, після гостинної та теплої зустрічі та забезпечення Великою Британією всіх українських новобранців повним комплектом форменого одягу з вітро-, вологозахисними властивостями для зимових умов, комплектом індивідуальних засобів захисту, спорядження й аптечкою, їхнього припасування, розпочалися перші заняття.

“Ґрунтовне вивчення матеріальної частини зброї, навчання правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні зі зброєю для забезпечення особистої безпеки та безпеки підрозділу, влучній стрільбі є дієвим фактором ефективної протидії несправедливій, незаконній та агресивній війні Росії проти України вже на полі бою”, – наголосили у Міністерстві оборони України.

Крім цього, варто зазначити, що військові ЗСУ вперше проходитимуть навчання у Норвегії. Вони будуть охоплювати влучну стрільбу, командне управління та медичну підготовку. Весною прибудуть перші близько ста військових. Вони тренуватимуться на базі Національної гвардії в Тронделаг.

Військові ЗСУ пробудуть у Норвегії п’ять-шість тижнів. Після цього до країни прибудуть інші українські захисники на зміну, повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Минулого року у Норвегії тренувалися військові з України, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому країною.

“Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов’язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління. Це великий внесок, який буде помітним”, — сказав Грам.