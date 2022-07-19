Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Метеорологічна служба повідомила, що в Конінгсбі було зафіксовано новий попередній температурний рекорд у 40,3°C, водночас у 34 місцях по всій країні температура перевищила попередній максимум 38,7C, зафіксований у 2019 році.
Стівен Белчер із Метеорологічного бюро наголосив, що за свою кар’єру не очікував побачити таких температур у Британії.
“Дослідження, проведені тут, у Метеорологічному бюро, показали, що для Сполученого Королівства практично неможливо зазнати 40C за незмінного клімату, але кліматичні зміни, викликані парниковими газами, зробили можливі такі екстремальні температури”, — зауважив він.
Потяги на основних маршрутах від Лондона до східного та західного узбережжя країни були скасовані, компанії з електроенергетики повідомили про масові збої, а зазвичай завантажені центри міст здавалися тихими.
Пожежна бригада Лондона оголосила про серйозний інцидент і закликала містян припинити смажити барбекю, оскільки сотні пожежників борються з вогнем по всій столиці.
На сході велика пожежа охопила будинки в селі Веннінгтон, полум’я розповсюдилось на приблизно 40 гектарів сусідніх сухих полів. В інших місцях великі луки навколо столиці загорілися, клуби диму виднілись над головними дорогами та прилеглими районами.
У Великій Британії зафіксували найвищий температурний показник за усю історію спостережень // 6 фото
Лондонська служба швидкої допомоги повідомила, що через сильну спеку надходить 400 викликів на годину.
Велика Британія, якій важко підтримувати ключові транспортні послуги в умовах сильної спеки чи снігопаду, запровадила надзвичайний стан через безпрецедентні температури.
“Я дякую всім пожежникам і службам на передовій, які неймовірно важко працюють, щоб убезпечити нас у цей спекотний день”, – написав прем’єр-міністр Борис Джонсон у Twitter.
Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що спостерігаються значні перебої в русі.
“Інфраструктура, більша частина якої була побудована з вікторіанських часів, просто не була побудована, щоб витримувати такий тип температури”, — зауважив він.
Оператор Network Rail порадив пасажирам їхати лише в разі крайньої потреби.
Кліматологи заявили, що колись немислима температура в Лондоні, ймовірно, стане більш поширеною в найближчі роки.
Після спеки у вівторок метеослужба повідомила, що температура в середу впаде, однак попередила, що можливі сильні грози.
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