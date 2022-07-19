19 липня у Великій Британії зафіксований найспекотніший день за всю історію: температура перевищила 40C. Спека, що охопила Європу, змусила залізничні колії прогинатися та спричинила хвилю пожеж у Лондоні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Метеорологічна служба повідомила, що в Конінгсбі було зафіксовано новий попередній температурний рекорд у 40,3°C, водночас у 34 місцях по всій країні температура перевищила попередній максимум 38,7C, зафіксований у 2019 році.

Стівен Белчер із Метеорологічного бюро наголосив, що за свою кар’єру не очікував побачити таких температур у Британії.

“Дослідження, проведені тут, у Метеорологічному бюро, показали, що для Сполученого Королівства практично неможливо зазнати 40C за незмінного клімату, але кліматичні зміни, викликані парниковими газами, зробили можливі такі екстремальні температури”, — зауважив він.

Потяги на основних маршрутах від Лондона до східного та західного узбережжя країни були скасовані, компанії з електроенергетики повідомили про масові збої, а зазвичай завантажені центри міст здавалися тихими.

Пожежна бригада Лондона оголосила про серйозний інцидент і закликала містян припинити смажити барбекю, оскільки сотні пожежників борються з вогнем по всій столиці.

На сході велика пожежа охопила будинки в селі Веннінгтон, полум’я розповсюдилось на приблизно 40 гектарів сусідніх сухих полів. В інших місцях великі луки навколо столиці загорілися, клуби диму виднілись над головними дорогами та прилеглими районами.











У Великій Британії зафіксували найвищий температурний показник за усю історію спостережень // 6 фото

Лондонська служба швидкої допомоги повідомила, що через сильну спеку надходить 400 викликів на годину.

Велика Британія, якій важко підтримувати ключові транспортні послуги в умовах сильної спеки чи снігопаду, запровадила надзвичайний стан через безпрецедентні температури.

“Я дякую всім пожежникам і службам на передовій, які неймовірно важко працюють, щоб убезпечити нас у цей спекотний день”, – написав прем’єр-міністр Борис Джонсон у Twitter.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що спостерігаються значні перебої в русі.

“Інфраструктура, більша частина якої була побудована з вікторіанських часів, просто не була побудована, щоб витримувати такий тип температури”, — зауважив він.

Оператор Network Rail порадив пасажирам їхати лише в разі крайньої потреби.

Кліматологи заявили, що колись немислима температура в Лондоні, ймовірно, стане більш поширеною в найближчі роки.

Після спеки у вівторок метеослужба повідомила, що температура в середу впаде, однак попередила, що можливі сильні грози.