Розслідувачі Bellingcat прослідкували, як відбувалося поширення фотографій нібито секретних документів Пентагону, про які стало відомо після публікації New York Times 6 квітня. Вперше світлини з'явилися на серверах популярної серед геймерів платформи Discord щонайменше за місяць до цього.

Про це пише Bellingcat.

Джерело витоку встановити не вдалося на відміну від інструментів поширення. Перед тим, як NYT поширили статтю, невелику кількість фотографій опублікував один із проросійських Telegram-каналів. За кілька годин до цього вони з’явилися на 4chan.

Проте вперше фотографії помітили ще 4 березня у Discord. Світлини виклав один із користувачів під час суперечки щодо російсько-української війни з іншим юзером на сервері, присвяченому Minecraft.

У дописі були всі фотографії, які пізніше з’явилися на Telegram і 4chan. Там були ще три фотографії, які пізніше не публікувалися. Користувач стверджує, що знайшов їх на іншому сервері Discord під назвою WowMao (присвячений філіппінському ютуберу).

Bellingcat зазначили, що на WowMao понад 30 документів “витоку”, здебільшого з грифом “Цілком таємно”, з’явилися 1 і 2 березня. Ймовірно, сервер не був першоджерелом.

Розслідувачі поспілкувалися з користувачами Discord, які розповіли, що файли раніше з’явилися на нині видаленому сервері Thug Shaker Central. За словами учасників, світлини виклав адміністратор каналу, а потім це перепостили на WowMao. Користувачі додали, що близько 30 документів були лише верхівкою айсберга, якщо порівняти з кількістю документів, опублікованих на Thug Shaker Central.

Bellingcat додав, що від Thug Shaker Central не залишилось жодних слідів, крім слів користувачів та кількох посилань на 4chan. З цієї причини розслідувачі не можуть підтвердити правдивість інформації.

Учасники додали, що на сервері було близько 20 активних людей, які цікавилися відеоіграми, музикою, православним християнством та популярним ютубером Oxide.

У Discord відмовились коментувати інформацію про потенційно секретні документи на їхніх серверах. Міноборони США повідомило, що проводить перевірку та звернулось до Міністерства юстиції для офіційного розслідування.