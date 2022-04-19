Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про затвердження указу щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Строк дії воєнного стану в Україні продовжать з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня.

Про це йдеться на сайті Парламенту.

У законопроєкті №7300 Президент пропонує продовжити воєнний стан на 30 днів – тобто до кінця травня. Дія поточного воєнного стану спливає 25 квітня.

На період дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі країни. Водночас є певні винятки.

Що передбачає воєнний стан?

посилення охорони об’єктів державного значення;

можливість запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;

запровадження комендантської години;

особливий режим в’їзду-виїзду;

перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.

можливість евакуації населення;

можливість запровадження квартирної повинності для розміщення військ;

депортацію за межі країни громадян країни-агресора.

Окрім цього, у місцевостях, де тривають бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації.