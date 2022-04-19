Про це йдеться на сайті Парламенту.
У законопроєкті №7300 Президент пропонує продовжити воєнний стан на 30 днів – тобто до кінця травня. Дія поточного воєнного стану спливає 25 квітня.
На період дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі країни. Водночас є певні винятки.
Що передбачає воєнний стан?
- посилення охорони об’єктів державного значення;
- можливість запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;
- запровадження комендантської години;
- особливий режим в’їзду-виїзду;
- перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.
- можливість евакуації населення;
- можливість запровадження квартирної повинності для розміщення військ;
- депортацію за межі країни громадян країни-агресора.
Окрім цього, у місцевостях, де тривають бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації.
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