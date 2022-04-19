Про це йдеться на сайті Парламенту.

У законопроєкті №7300 Президент пропонує продовжити воєнний стан на 30 днів – тобто до кінця травня. Дія поточного воєнного стану спливає 25 квітня.

На період дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі країни. Водночас є певні винятки.

Що передбачає воєнний стан?

  • посилення охорони об’єктів державного значення;
  • можливість запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;
  • запровадження комендантської години;
  • особливий режим в’їзду-виїзду;
  • перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.
  • можливість евакуації населення;
  • можливість запровадження квартирної повинності для розміщення військ;
  • депортацію за межі країни громадян країни-агресора.

Окрім цього, у місцевостях, де тривають бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації.