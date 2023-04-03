3 квітня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що РФ посилить свій військовий потенціал у своїх західних і північно-західних регіонах у відповідь на очікуваний вступ Фінляндії до НАТО.

Про це інформує Reuters.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія має 1300-кілометровий кордон з Росією, який приблизно подвоїть кордон трансатлантичного альянсу, що зіштовхується з Москвою.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу минулого року заявив, що Росія вживає “адекватних заходів протидії” і сформує 12 частин і дивізій у своєму західному військовому окрузі.

“Ми будемо зміцнювати наш військовий потенціал на західному і північно-західному напрямках. У разі розміщення сил і засобів інших членів НАТО у Фінляндії ми зробимо додаткові кроки для надійного забезпечення військової безпеки Росії”, – зазначив Грушко.

Раніше представники РФ заявили, що Москва перемістить свою тактичну ядерну зброю ближче до західних кордонів Білорусі, поставивши її на пороги НАТО, що може призвести до подальшого загострення протистояння Москви із Заходом.

Президент РФ Володимир Путін заявив 26 березня, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Білорусь межує на півночі з Литвою та Латвією, а на заході – з Польщею, усі вони є частиною східного флангу НАТО, який був підкріплений додатковими військами та військовою технікою після вторгнення Росії в Україну.

3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до альянсу вже 4 квітня.