Про це повідомляє телеканал CNN.
“Наші вибори проходили чітко, і виборці повинні бути впевнені в процедурах, яким ми йшли, в законах, яким ми йшли, щоб гарантувати, що кожен бюлетень був порахований”, – сказала вона.
Вулф нагадала, що в 2016 році в штаті вже був перерахунок голосів і співробітники виборчих установ знайомі з цим процесом. За її словами, виборчком зараз працює з чиновниками на місцях, щоб переконатися, що “ми готові на випадок, якщо буде затребуваний перерахунок”.
Голова виборчкому штату Вісконсін додала, що перерахунок буде проходити не на рівні муніципалітетів, а на рівні округів, де на місцях будуть вирішувати, чи треба вести перевірку вручну або можна скористатися технікою. Крайній термін, коли процедура повинна бути завершена, – це 1 грудня, так як в грудні має відбутися голосування вибірників.
Раніше опонент Трампа від демократів Джо Байден оголосив про створення фонду захисту виборів та запропонував робити пожертвування.
- Також повідомлялося, що кампанія президента Дональда Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів у Мічигані допоки їй не буде надано доступ для спостереження за процесом.
- Напередодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американці мають вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віцепрезидентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців. Детальніше читайте в матеріалі #Букв.