У відповідь на вимоги прихильників кандидата від Республіканської партії і чинного президента США Дональда Трампа перерахувати голоси в штаті Вісконсін глава виборчкому штату Меган Вулф заявила, що голоси рахували коректно, але досвід перерахунку у них є.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Наші вибори проходили чітко, і виборці повинні бути впевнені в процедурах, яким ми йшли, в законах, яким ми йшли, щоб гарантувати, що кожен бюлетень був порахований”, – сказала вона.

Вулф нагадала, що в 2016 році в штаті вже був перерахунок голосів і співробітники виборчих установ знайомі з цим процесом. За її словами, виборчком зараз працює з чиновниками на місцях, щоб переконатися, що “ми готові на випадок, якщо буде затребуваний перерахунок”.

Голова виборчкому штату Вісконсін додала, що перерахунок буде проходити не на рівні муніципалітетів, а на рівні округів, де на місцях будуть вирішувати, чи треба вести перевірку вручну або можна скористатися технікою. Крайній термін, коли процедура повинна бути завершена, – це 1 грудня, так як в грудні має відбутися голосування вибірників.

Раніше опонент Трампа від демократів Джо Байден оголосив про створення фонду захисту виборів та запропонував робити пожертвування.