Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала з обережністю використовувати штучний інтелект у сфері охорони здоров’я, оскільки дані, які використовує ШІ, можуть бути упередженими або використаними не за призначенням.

Про це інформує Reuters.

У ВООЗ заявили, що з ентузіазмом сприймають потенціал штучного інтелекту, але мають занепокоєння щодо того, як його будуть використовувати для покращення доступу до інформації про здоров’я, як інструмент підтримки прийняття рішень і покращення діагностики.

У ВООЗ зазначили, що дані, які використовуються для навчання штучного інтелекту, можуть бути упередженими та генерувати оманливу або неточну інформацію.

На думку ВООЗ, необхідно оцінити ризики використання створених інструментів великої мовної моделі (LLM), таких як ChatGPT, для захисту та сприяння добробуту людей і захисту громадського здоров’я.

Застереження ВООЗ відбулися на тлі того, що програми штучного інтелекту швидко набирають популярності. Технологію вже вважають такою, що може змінити спосіб роботи компаній і суспільства.

Зазначимо, що розробник штучного інтелекту (ШІ) Джеффрі Хінтон схвильований тим, що сучасна технологія може становити “більш нагальну” загрозу для людства, ніж зміна клімату.

“Я не хочу знецінювати зміну клімату. І тим більш я не хочу говорити: “Ви не повинні турбуватися про зміну клімату”. Це, безумовно, теж величезний ризик. Проте, на мою думку, штучний інтелект може виявитися нагальнішою проблемою”, – прокоментував Хінтон.

Також він додав, що у випадку зміни клімату дуже легко дати рекомендації: просто припинити спалювання вуглецю. Однак, для вирішення ймовірних ризиків, пов’язаних із ШІ, незрозуміло, який саме алгоритм дій потрібно застосовувати.