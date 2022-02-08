У застосунку "Дія" відсьогодні запрацює нова функція - шеринг документів. Проте наразі функціонал доступний лише клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Про це повідомили у пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що МВС спільно з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) запроваджує нову функцію у “Дії” – шеринг документів. Відсьогодні відвідувачі сервісних центрів МВС мають змогу пред’явити електронний паспорт у застосунку та поділитися його цифровою копією під час замовлення чи отримання відповідних послуг.

За словами заступника начальника ДСЦ МВС Юрія Смольянінова, диджиталізація є одним із пріоритетів у діяльності сервісних центрів МВС. Він додав, що завдяки шерингу буде полегшена робота адміністраторів центру, а відвідувачам це допоможе зберегти час.

Відомо, що застосунок “Дія” дає змогу громадянам ділитися копіями цифрових документів та перевіряти їх дійсність за допомогою декількох кліків. Така функція надає можливість відмовитись від паперових документів та їх копій.

Для того, аби відвідувачі змогли поділитись копією електронного паспорта, потрібно відкрити застосунок, натиснути на документ та обрати штрих-код. Після цього штрих-код потрібно надати адміністратору або ж продиктувати 13-ти значний код, кий знаходиться під штрих-кодом. Останній крок — підтвердити запит для передачі документу.

Далі цифрова копія паспорта та електронний підпис передаються до сервісу МВС. Завдяки цьому адміністратору не потрібно вручну вносити дані до інформаційної системи МВС, що скорочує час обслуговування та виключає можливість внесення помилкових даних.

Електронний документ передається лише після відповідного запиту співробітника сервісного центру МВС та підтвердження запиту з боку відвідувача. У переданій копії зазначено час її отримання та інформацію про отримувача.