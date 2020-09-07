Держуправління справами витратило понад 100 тисяч гривень під час святкування Дня Незалежності в Києві. У цю суму входять тільки квіти та сувенірна продукція.

Про це в Держуправлінні справами повідомили на запит #Букв.

За даними ДУС, під час проведення урочистих заходів на Софіївській площі в Києві з нагоди Дня Незалежності України, в яких брав участь президент Володимир Зеленський, управління забезпечувало тільки виготовлення та доставку “квіткових композицій, протокольної та сувенірної продукції”. З цією метою було виділено понад 100 тисяч гривень.

“Касові видатки за бюджетною програмою “Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально- технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України” на зазначені цілі становлять 109,971 тис. гривень”, — зазначили в ДУС.

В управлінні також наголосили, що видатків на організацію та проведення заходу “Пісенна історія сучасної України” ДУС не здійснювало.