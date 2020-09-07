Про це в Держуправлінні справами повідомили на запит #Букв.
За даними ДУС, під час проведення урочистих заходів на Софіївській площі в Києві з нагоди Дня Незалежності України, в яких брав участь президент Володимир Зеленський, управління забезпечувало тільки виготовлення та доставку “квіткових композицій, протокольної та сувенірної продукції”. З цією метою було виділено понад 100 тисяч гривень.
“Касові видатки за бюджетною програмою “Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально- технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України” на зазначені цілі становлять 109,971 тис. гривень”, — зазначили в ДУС.
В управлінні також наголосили, що видатків на організацію та проведення заходу “Пісенна історія сучасної України” ДУС не здійснювало.
- Нагадаємо, 24 серпня на Софійській площі в Києві відбувся масштабний концерт “Пісенна історія сучасної України”, під час якого популярні українські виконавці (Оля Полякова, Верка Сердючка, “Время и Стекло” та інші) переспівували хіти різних років. Деякі пісні були російською мовою.
- Після концерту одразу декілька виконавців повідомили, що не давали дозволу на виконання своїх пісень. Серед них співаки Олександр Положинський, Юрко Юрченко та представники гуртів “Бумбокс” та “Океан Ельзи”.
- Згодом в Офісі Президента пояснили, чому використовували пісні українських виконавців на концерті в честь Дня Незалежності без їх дозволу.