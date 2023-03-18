Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Зазначені автомобілі українські надзвичайними отримали безоплатно завдяки взаємодії міської влади з муніципалітетом м. Дортмунд (Німеччина).

Це автодрабини MAN з висотою підйому 32 м, що призначені для проведення аварійно-рятувальних робіт на висоті до 10 поверху.

У ДСНС пояснили, що роботою таких автодрабин може керувати як водій з платформи, так і рятувальник, який безпосередньо знаходиться в люльці.

До того ж, автомобілі забезпечені ношами, які можливо прикріпити до люльки і забезпечити жорстку фіксацію потерпілого (навіть з переломом хребта) та спустити його з висоти до автомобіля швидкої.

Зазначимо, що нещодавно українські рятувальники отримали від уряду Південної Кореї 100 автомобілів, які будуть використовуватися у піротехнічних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук розповів, що автівки розподілять по областях України. Більшу частину з них передадуть у регіони, де відбуваються активні бойові дії, і там, де залучаються ресурси під піротехнічні підрозділи на розмінування.

Крім того, згодом отримані автомобілі будуть доукомплектовувати спеціалізованим обладнанням.

Після церемонії передачі транспорту корейська делегація оглянула “Пункт незламності” та пошкоджене захисне обладнання піротехніків через атаки РФ.

Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те зазначив, що корейський уряд підтримує Україну, як морально, так і матеріально. За його словами, минулого року Південна Корея надала Україні гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

Зокрема, цього року корейський уряд також планує виділити на допомогу Україні у гуманітарній сфері 130 мільйонів доларів.

Своєю чергою, працівники ДСНС продемонстрували техніку, яку використовують для розмінування, та окреслили, що необхідно зараз українським надзвичайникам. Наприкінці заходу корейська сторона вручила сертифікат на отримання 100 автомобілів.