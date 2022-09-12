Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування.
Місцеві мешканці після деокупації звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельців.
11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне був закопаний на території асфальтного заводу, навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне.
Російські військові вбили цивільних під час окупації населеного пункту. Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.
- Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.
- Успішні дії Збройних сил України у Харківській області можуть підірвати довіру громадян Росії та еліти стосовно президента РФ Володимира Путіна. Відступ армії підриває його імідж.
- У Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.
- На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.