Після звільнення села Залізничне на Харківщині виявлено ще 4 тіла цивільних мешканців зі слідами катувань – розпочато провадження.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування.

Місцеві мешканці після деокупації звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельців.

11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне був закопаний на території асфальтного заводу, навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне.

Російські військові вбили цивільних під час окупації населеного пункту. Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.