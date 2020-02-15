Громадський мовник вітає рішення Офісу Президента щодо подання до суду на програму "Схеми" через розслідування поїздки Володимира Зеленського до Оману.

Відповідну заяву опубліковано на сайті громадського мовника.

Суспільний мовник нагадав Офісу Президента, що втручання державних органів в діяльність телеканалу є неприпустимим і заборонено законом.

“Суспільний мовник дякує за рекомендацію і, користуючись нагодою, нагадує Офісу Президента, що згідно зі статтею 3 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України”, — йдеться в заяві.

Також команда телеканалу “UA: Перший” заступилася за колег, залучених до створення програми “Схеми”, зазначаячи, що “ніколи не мала підстав сумніватися в їх професійних навичках”.

Водночас рішення Офісу Президента звернутися до суду “UA: Перший” підтримав.

“Суспільний мовник підтримує намір Офісу Президента позиватися до суду з метою спростування інформації, якщо вона справді виявиться такою, що не відповідає дійсності. Переконані, що саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві. Також Суспільний мовник вважає за доцільне нагадати про існування в журналістському середовищі України таких самоврядних громадських організацій, як Комісія з журналістської етики та Незалежна медійна рада, і зі свого боку рекомендує Офісу Президента, окрім суду, звернутися до відповідних організацій із проханням розглянути інформацію”, — зазначив суспільний мовник.

Крім того, “UA: Перший” заявив про готовність стати майданчиком для дискусії між журналістами та представниками влади та оприлюднити в ефірі всю інформацію і коментарі всіх зацікавлених сторін на їх запит.