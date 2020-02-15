Відповідну заяву опубліковано на сайті громадського мовника.
Суспільний мовник нагадав Офісу Президента, що втручання державних органів в діяльність телеканалу є неприпустимим і заборонено законом.
“Суспільний мовник дякує за рекомендацію і, користуючись нагодою, нагадує Офісу Президента, що згідно зі статтею 3 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України”, — йдеться в заяві.
Також команда телеканалу “UA: Перший” заступилася за колег, залучених до створення програми “Схеми”, зазначаячи, що “ніколи не мала підстав сумніватися в їх професійних навичках”.
Водночас рішення Офісу Президента звернутися до суду “UA: Перший” підтримав.
“Суспільний мовник підтримує намір Офісу Президента позиватися до суду з метою спростування інформації, якщо вона справді виявиться такою, що не відповідає дійсності. Переконані, що саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві. Також Суспільний мовник вважає за доцільне нагадати про існування в журналістському середовищі України таких самоврядних громадських організацій, як Комісія з журналістської етики та Незалежна медійна рада, і зі свого боку рекомендує Офісу Президента, окрім суду, звернутися до відповідних організацій із проханням розглянути інформацію”, — зазначив суспільний мовник.
Крім того, “UA: Перший” заявив про готовність стати майданчиком для дискусії між журналістами та представниками влади та оприлюднити в ефірі всю інформацію і коментарі всіх зацікавлених сторін на їх запит.
Нагадаємо, в останньому випуску програми “Схеми” йшлося про те, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.
- Після виходу програми “Схеми” очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.
- Офіс Президента України заявив, що подає до суду на програму “Схеми” з вимогою спростувати неправдиву інформацію, озвучену в сюжеті. Крім того, в ОПУ вирішив “звернути увагу суспільного мовника – телеканалу” UA: Перший “на поширення в його ефірі інформації, не відповідає дійсності і є відвертою маніпуляцією суспільною свідомістю”.
- Журналісти програми “Схеми” заявили, що сприйняли заяву Офісу Президента як тиск на них та втручання в справи редакції.
Довідка. “Схеми” — спільний проєкт міжнародної некомерційна радіомовної організації, яку фінансує Конгрес США “Радіо Свобода” і українського громадського телеканалу “UА: Перший”. Це щотижнева телевізійна програма розслідувань і аналітики про великий політичної корупції. Автором і ведучою програми є журналістка Наталія Седлецька.