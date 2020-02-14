Офіс президента України подає до суду на програму "Схеми" з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті ОПУ.

“Офіс президента України чекає від програми “Схеми” спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень”, – зазначається в заяві.

В Офісі президента наголошують, що інформація, викладена в сюжеті програми “Схеми”, “цілком і повністю не відповідає дійсності”.

“Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим. Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних “джерел”, яке має місце у випуску програми “Схеми”, Офіс президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою. Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку”, – йдеться в заяві.

На Банковій також звернули увагу суспільного мовника – телеканалу “UA:Перший”, що в його ефірі поширювалася інформація, “яка не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю”.

Раніше в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.

Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.

Раніше вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.