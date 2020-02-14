Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті ОПУ.
“Офіс президента України чекає від програми “Схеми” спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень”, – зазначається в заяві.
В Офісі президента наголошують, що інформація, викладена в сюжеті програми “Схеми”, “цілком і повністю не відповідає дійсності”.
“Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим. Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних “джерел”, яке має місце у випуску програми “Схеми”, Офіс президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою. Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку”, – йдеться в заяві.
На Банковій також звернули увагу суспільного мовника – телеканалу “UA:Перший”, що в його ефірі поширювалася інформація, “яка не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю”.
Раніше в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.
Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.
Раніше вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.
- 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.
- У МЗС України заявили, що візит президента Володимира Зеленського в Оман був спрямований на “підтримку позитивної динаміки” у відносинах між країнами.
- При цьому лише 12% українців повірили, що поїздка Володимира Зеленського до Оману була робочою. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня.