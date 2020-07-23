Американські вчені з Колумбійського університету в Нью-Йорку заявили про створення нового препарату, який може допомогти в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Перші результати досліджень опублікували в журналі Nature. Новий препарат – це свого роду коктейль потужних антитіл, які можуть допомогти організму швидше і ефективніше впоратися з коронавірусною хворобою.

Ці антитіла зібрані від 60 пацієнтів, яких госпіталізували з важкою формою зараження коронавірусом. В цілому, вчені заявили про 61 тип антитіл, які виробляються при боротьбі організму з зараженням. Десять антитіл під час досліджень продемонстрували “вишукану силу” для нейтралізації коронавірусу.

Випробування на клітинах показали, що антитіла вбивають вірус, в той час як експерименти з хом’яками показали, що інфузія одного з найбільш сильних антитіл захищала тварин від хвороб.

Девід Хо, професор медицини в Колумбії, який керував дослідженням, розповів, що коли антитіла вводили хом’якам, то вдавалося повністю ліквідувати небезпечний вірус з легеневих тканин.

“Ми припускаємо, що вони (антитіла) можуть бути використані для профілактики або лікування Sars-Cov-2. Ми будемо шукати лікування на ранніх стадіях захворювання, особливо серед тих, хто схильний до ризику розвитку серйозних захворювань, таких як літні люди і люди з супутніми захворюваннями”, – розповів учений.

Також він вважає, що на перших порах такий препарат міг би повністю замінити вакцини. Зокрема, він пропонує здійснювати поставки в будинки для людей похилого віку, щоб захистити їх, як групу ризику.

У своєму дослідженні вчені описали, як більшість антитіл зв’язується з “гострими” білками, які покривають поверхню вірусу. Вони створюють корону. Деякі з найбільш сильнодіючих антитіл перемагають вірус, прикріплений до білка шипами таким чином, щоб він більше не міг проникати в клітини людини.

Склад антитіл настільки різноманітний, що дослідники вважають, що мутуючим варіантам вірусу буде важко уникнути їх.

“Використання коктейлю з різних антитіл допоможе запобігти стійкості вірусу до лікування”, – сказав Хо.

На початку липня Європейська комісія видала дозвіл на продаж медичного препарату ремдесівір для лікування коронавірусу.