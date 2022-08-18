Винищувачі Gripen, які зараз охороняють повітряний простір Балтії у межах місії НАТО, у четвер вранці перехопили російський військово-транспортний літак Іл-76, що прямував на південь.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький у Facebook.

За його словами, перший випадок з перехопленням у 2022 році відбувся у межах місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтії. Винищувачі Gripen були підняті вранці через нерозпізнаний літак. Потім вони, відповідно до міжнародних процедур, успішно перехопили та ідентифікували російський літак Іл-76, що летів на південь над Балтійським морем.

“Після перехоплення Gripen повернулися на авіабазу в Шяуляї, Литва”, – зазначив міністр оборони Угорщини.

Окрім того, він додав, що протягом чотирьох місяців з 1 серпня 2022 року Збройні сили Угорщини у складі майже 80 солдатів та чотирьох бойових літаків Gripen виконуватимуть завдання з охорони повітряного простору країн Балтії спільно з Німеччиною, Чехією та Італією під командуванням НАТО.

Натомість Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії вранці 18 серпня поблизу прибережного міста Порвоо у Фінській затоці.

За даними глави пресслужби оборонного відомства Крістіана Ваккурі, ймовірне порушення сталося о 06:40 за Гринвічем, і літаки летіли на захід. Також він зазначив, що винищувачі перебували у повітряному просторі Фінляндії протягом двох хвилин.

Довідка. Іл-76 — радянський важкий військово-транспортний літак. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується. На момент створення першого дослідного зразка (1971 р.) та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу.