УЄФА розглядає можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів цього сезону із Санкт-Петербурга зі стадіону "Газпрому". Колишня міністерка спорту Великої Британії Трейсі Крауч наголосила, що перенесення має відбутися "негайно".

Про це повідомляє британське видання BBC.

Обговорення такої можливості запровадили через направлення Росією військ до так званих “ДНР” і “ЛНР”. Другою причиною, чому можливо перенесуть фінал — заяви Великої Британії про санкції проти Росії.

Поки УЄФА оцінює ситуацію, оскільки третій рік поспіль в короткі терміни шукають нове місце для гри. Через коронавірусні обмеження останні два фінали Ліги чемпіонів проходили в Португалії. Також ведуться переговори із київським “Динамо” та лісабонським “Спортингом” щодо матчу 1/8 фіналу молодіжної ліги. Захід має відбутися 2 березні у Києві.

“З огляду на британське та європейське засудження дій Росії в Україні, УЄФА має негайно перенести фінал Ліги чемпіонів зі стадіону “Газпрому”, – додала Трейсі Крауч.

Вона додала, що для російських політиків та президента РФ Володимира Путіна заборона відвідування чемпіонату світу 2018 року “була м’яким посланням”. Вона заявила, що рішення тоді не мало суттєвої різниці, тому “УЄФА має зайняти набагато більш жорстку позицію”.