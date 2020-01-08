Україна та Іран домовилися координувати дії слідства, щоб визначити причину авіакатастрофи

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“Говорив з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфі. Обидва висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 в Тегерані“, – пише Пристайко.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.