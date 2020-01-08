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Україна та Іран домовилися координувати дії слідства, щоб визначити причину авіакатастрофи

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що досяг домовленостей з іранським колегою про взаємодію слідчих груп для з'ясування причини катастрофи літака українських авіаліній.

Середа, 8 січня 2020, 14:28

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Говорив з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфі. Обидва висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи PS752 в Тегерані, пише Пристайко.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.
Теги: жертві, авіакатастрофа, Іран, літак, Україна

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