України знаходиться у процесі підписання або вже підписала контракти на понад 30 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Про це в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Вакцин вистачить усім бажаючим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів більш вже ніж на 30 млн вакцин фактично на підписанні і підписано. Тому всі черги вакцинування в Україні згідно з національним планом будуть дотримані”, — сказав Шмигаль.

Більшість використовуваних сьогодні вакцин є двофазними. Тобто зазначеної прем’єром кількості може вистачити на 15 млн українців.

Раніше МОЗ визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів. На п’ятому хочуть вакцинувати людей, що не потрапляють до групу ризику ні за віковим, ні за професійним показником, не мають супутніх захворювань. Щеплення оплачуватимуть державним коштом.

Українці, яких мають вакцинувати безкоштовну в останню чергу, матимуть змогу зробити щеплення, самостійно придбавши вакцину.

Очільник уряду не перерахував виробників, у яких Україна передзамовила вакцини, однак запевнив, що інфраструктуру для вакцинації вже підготували.

“Уся інфраструктура підготовлена, розроблено план утворити 500 мобільних бригад і 4 тисяч відповідних пунктів вакцинування”, — сказав прем’єр.

Вакцинацію можуть розпочати вже в лютому, а завершити планують на початку 2022 року.