Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.

Джерело: Міністерство оборони України з посиланням на слова заступник міністра оборони України Володимира Гаврилова.

За його словами, на саміті у липні країни НАТО “вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано”.

Також Гаврилов зазначив, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, великих проблем з ухваленням рішення щодо України не буде.

На його думку, є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі.

“Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО”, – резюмував заступник очільника Міноборони.

Зазначимо, що нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Коли війна закінчиться, НАТО потребуватиме домовленостей, щоб гарантувати, що Росія не просто передислокує свої сили для наступної атаки, сказав він журналістам на заході в Брюсселі.

Одночасно Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО — відповідно до статті 5 Вашингтонського договору — надаватиме повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам Альянсу.

Зауважимо, 7 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні майбутнього саміту НАТО в липні. Він наголосив, що союзникам має сенс зробити рішучий крок до членства України.

“Ми не шукаємо військ НАТО на місцях, щоб покласти край цій війні. Ми шукаємо найкращу гарантію для запобігання майбутнім війнам”, – написав він у Twitter.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Україна не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

1 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу погоджуються – Україна має стати членом НАТО. Проте, зауважив, що насамперед необхідно дати відсіч Росії та перемогти у війні.