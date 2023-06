Столтенберг: Усі країни НАТО погоджуються на вступ України, однак, спочатку потрібно виграти війну проти РФ

Джерело: SRF

За словами Столтенберга, всі країни НАТО згодні з приєднанням України до Альянсу. Одначе, перед цим необхідно забезпечити, щоб Україна пережила агресивну російську війну і вийшла переможцем, заявив генсек наприкінці консультацій міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло.

Great meeting of Foreign Ministers to prepare the #NATOSummit. Our focus was on how to bring #Ukraine closer to #NATO, where it belongs, with a multi-year package of support, a new NATO-Ukraine Council & when the war ends, credible arrangements to guarantee Ukraine’s security. pic.twitter.com/IpmVJHu7Bx

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 1, 2023