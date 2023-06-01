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Столтенберг: Усі країни НАТО погоджуються на вступ України, однак, спочатку потрібно виграти війну проти РФ

1 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу погоджуються – Україна має стати членом НАТО. Водночас, зауважив він, насамперед необхідно дати відсіч Росії та виграти війну.

Четвер, 1 червня 2023, 19:27
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Джерело: SRF

За словами Столтенберга, всі країни НАТО згодні з приєднанням України до Альянсу. Одначе, перед цим необхідно забезпечити, щоб Україна пережила агресивну російську війну і вийшла переможцем, заявив генсек наприкінці консультацій міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло.

З огляду на бажання України приєднатися до Альянсу, нині НАТО розглядає новий формат співпраці протягом, ймовірно, тривалого перехідного періоду. Зокрема відбулися дискусії щодо перетворення існуючої Комісії Україна-НАТО на нову Раду Україна-НАТО.

Зауважимо, 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

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Натомість 15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

Водночас міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила про рішучу підтримку України у повномасштабній війні проти РФ, акцентувавши, що напередодні липневого саміту у Вільнюсі країнам НАТО необхідно узгодити єдину позицію щодо вступу України до Альянсу.

Теги: зустріч, вступ України до НАТО, НАТО, обговорення, Столтеньерг

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