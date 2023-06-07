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НАТО має обговорити варіанти надання гарантій безпеки Україні – Столтенберг

7 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Середа, 7 червня 2023, 21:29
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Джерело: Reuters

Коли війна закінчиться, НАТО потребуватиме домовленостей, щоб гарантувати, що Росія не просто передислокує свої сили для наступної атаки, сказав він журналістам на заході в Брюсселі.

Одночасно Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО — відповідно до статті 5 Вашингтонського договору — надаватиме повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам Альянсу.

Зауважимо, 7 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні майбутнього саміту НАТО в липні. Він наголосив, що союзникам має сенс зробити рішучий крок до членства України.

Ми не шукаємо військ НАТО на місцях, щоб покласти край цій війні. Ми шукаємо найкращу гарантію для запобігання майбутнім війнам”, – написав він у Twitter.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

1 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу погоджуються – Україна має стати членом НАТО. Проте, зауважив він, насамперед необхідно дати відсіч Росії та перемогти у війні.

Натомість прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив у четвер, що “законне місце” України – у військовому альянсі НАТО.

17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

Водночас міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила про рішучу підтримку України у повномасштабній війні проти РФ, акцентувавши, що напередодні липневого саміту у Вільнюсі країнам НАТО необхідно узгодити єдину позицію щодо вступу України до Альянсу.

Теги: гарантії безпеки для України, НАТО, обговорення, Столтенберг, альянс

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