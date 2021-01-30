Міністерство охорони здоров'я України знову оновило список країн, які віднесені до "червоної" або "зеленої" зон.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті МОЗ.

До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн “червоної” зони було розширено: зараз у нього включені 74 держави (тижнем раніше їх було 68).

Так, “червону” зону поповнили: Сент-Люсія (острівна держава в східній частині Карибського моря); Домініканська республіка; Кабо-Верде (держава, розташована на вулканічному архіпелазі біля північно-західного узбережжя Африки); Перу; Барбадос (острівна держава в східній частині Карибського моря); Мексика; Парагвай.

Також в “червону” зону входять: США, Чехія, Ізраїль, Португалія, Велика Британія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Польща, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Австрія, Канада, Грузія, Росія, Швейцарія, Франція, Італія, ОАЕ, Бразилія, Туніс та інші держави.

У “зелену” зону перемістилася: Есватіні (країна в Південній Африці).

Крім того, в “зелену” зону входять: Туреччина, Єгипет, Молдова, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Норвегія, Болгарія, Греція, Мальдіви, Японія, Фінляндія, Ісландія та інші держави.

Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.