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Україна отримає понад 5 млрд доларів додаткової допомоги від країн G7

Країни "Великої сімки" нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі більш ніж понад 5 мільярдів доларів.

Субота, 15 квітня 2023, 15:39
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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більш ніж 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією”, – зазначив очільник уряду України.

А також додав, що також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років.

Крім того, Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Зокрема, додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди.

Зазначимо, що завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.

Під час робочого візиту у Вашингтон прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.Сторони обговорили реалізацію реформ та подальший рух до відновлення та розвитку.

Прем’єр-міністр зауважив, що Україна потребує для швидкого відновлення цього року 14 млрд доларів. У цьому контексті, за його словами, важливою є подальша робота в межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

Прем’єр-міністр зазначив, що міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. За його словами, це не просто забезпечить фінансову стабільність України, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно, до повної перемоги.

“Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення”, – пояснив очільник уряду України.

А також додав, що відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи.

Теги: Велика сімка, відбудова України, відновлення економіки, воєнні злочини РФ, Денис Шмигаль, допомога Україні, міжнародна підтримка, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, фінансова допомога Україні, G7

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