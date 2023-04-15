Україна отримає понад 5 млрд доларів додаткової допомоги від країн G7

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більш ніж 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією”, – зазначив очільник уряду України.
А також додав, що також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років.
Крім того, Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Зокрема, додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди.
Зазначимо, що завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.
Під час робочого візиту у Вашингтон прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.Сторони обговорили реалізацію реформ та подальший рух до відновлення та розвитку.
Прем’єр-міністр зауважив, що Україна потребує для швидкого відновлення цього року 14 млрд доларів. У цьому контексті, за його словами, важливою є подальша робота в межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів.
Прем’єр-міністр зазначив, що міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. За його словами, це не просто забезпечить фінансову стабільність України, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно, до повної перемоги.
“Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення”, – пояснив очільник уряду України.
А також додав, що відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи.
- Франція готова надати Україні 2 мільярди євро в межах довгострокової програми, частину з цих коштів буде спрямовано на відновлення України.
- Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів.
- Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.