До загального фонду державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Джерело: Міністерство фінансів України.

Кошти отримано як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Станом на сьогодні Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці уряду України, Міністерства фінансів України, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ в межах програми розширеного фінансування.

Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за Програмою.

“Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, – зазначив міністр фінансів України.

Нагадаємо, що 29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF). Переглядом відзначено значний прогрес уряду України у виконанні зобов’язань за програмою EFF. Україна виконала всі відповідні кількісні критерії ефективності за квітень та структурні орієнтири станом на кінець червня.