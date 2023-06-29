29 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Президент Володимир Зеленський привітав рішення, наголосивши, що Україна отримає близько $886 млн бюджетної підтримки.

Джерело: пресслужба МВФ

EFF був схвалений Радою директорів МВФ у березні 2023 року та є частиною загального пакета підтримки України вартістю 115 мільярдів доларів.

“Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі. Для збереження макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ і підтримки зусиль у відбудові, одночасно сприяючи шляху України до вступу в ЄС, необхідна тривала сильна відповідальність і імпульс реформ”, – зазначили у заяві.

Зокрема це передбачає: збереження потужної бази податкових надходжень, підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здоров’я банківського сектору та просування важливих реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема щодо декларування активів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Окрім цього, зауважили у заяві, життєво важливо, аби зовнішнє фінансування бюджетної підтримки продовжувалося на належних пільгових умовах для захисту макроекономічної стабільності та забезпечення фінансування проєктів відновлення на умовах, що “відповідають фіскальній та борговій стійкості”.

Водночас в МВФ зауважили, що попри війну, економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році.

На 2023 рік зростання ВВП підвищено до 1-3%, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, тоді як золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку.

Своєю чергою, глава Української держави висловив вдячність за підтримку.

МВФ щойно схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF), що дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн”, – мовиться у дописі.

МВФ щойно схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF), що дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн. Дякуємо @KGeorgieva та Виконавчій раді МВФ за підтримку! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2023

Нагадаємо, Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 23 травня розпочала свою роботу в Україні.